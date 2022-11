DHL Express à Paris-Charles de Gaulle : la plate-forme géante bat tous les records !

Le HUB traitera plus de 115.000 colis chaque jour durant la semaine la plus dense du lundi 12 décembre...

(Boursier.com) — Un an après son inauguration, en octobre 2021, et 170 millions d'euros d'investissement, le méga HUB de DHL Express de Paris-Charles de Gaulle est bien rodé. A l'aube des éditions 2022 du Black Friday (25 novembre), du Cyber Monday (28 novembre) et de Noël, tout est fin prêt pour faire face aux pics d'activités. DHL Express estime que le HUB traitera plus de 115.000 colis chaque jour durant la semaine la plus dense du lundi 12 décembre !

Depuis son ouverture, plus de 21 millions de colis ont transité par ce hub hors-norme pour être acheminés partout en France et dans le monde en empruntant une cinquantaine de vols par jour. Le nouveau site, implanté sur un espace équivalent à 13 terrains de foot, gère chaque jour une moyenne de 90.000 colis, soit 3 fois plus que l'ancien...

Plus d'emplois que prévu

Le site a également créé davantage d'emplois qu'initialement prévu : 273 à ce jour contre 239 envisagés, soit 34 de plus. En tout, ce sont aujourd'hui 770 collaborateurs qui oeuvrent chaque jour 7j/7 et 24h/24 à fournir les meilleurs services aux clients DHL Express. En 2023, l'entreprise prévoit d'en recruter 150 de plus. Il s'agit en effet de faire face à la croissance des volumes traités, estimée à +5 % pour 2023.

Philippe Prétat, PDG de DHL Express France, souligne : Nous sommes fiers d'être à la hauteur des enjeux liés à l'essor des échanges internationaux en disposant d'infrastructures les plus modernes en France. Nos équipes ont tout en main pour assurer leur mission dans les meilleures conditions et proposer un monde plus connecté. Avec ce hub, qui tient une place déterminante dans le réseau international de notre entreprise, nous sommes aux côtés de toutes celles et ceux qui veulent expédier des colis dans le monde : les particuliers bien sûr mais également les entreprises françaises, petites ou grandes, qui font rayonner notre savoir-faire dans le monde entier".

Le Hub de DHL Express à Roissy CDG : au coeur du réseau européen

La chaîne de tri ultramoderne de ce nouveau centre fait 1,5 km de long au total et sa capacité de traitement atteint les 38.000 pièces (colis et plis) par heure, soit 15 fois plus que l'installation précédente. A ce jour, 770 collaborateurs oeuvrent nuit et jour sans interruption sur la gigantesque surface d'exploitation de 32.000 m2. Depuis son inauguration, les équipes ont bénéficié de plus de 6.000 heures de formation pour se familiariser aux outils dont il est équipé.

De nouveaux métiers ont même fait leur apparition, comme "Superviseur Sort Control", en charge de la gestion de la chaîne de tri automatisée qui trie, pèse et dirige les colis vers les bonnes destinations. Son système intelligent offre même l'opportunité de trier selon la destination, le code postal, le poids, le numéro de compte, etc...

Cette automatisation des tâches permet d'améliorer les conditions de travail et s'accompagne d'une ergonomie des postes soigneusement étudiée : bras de déchargement télescopique, revêtement de sol antifatigue, hauteur et dimensionnement des espaces, réduction des piétinements...

À la pointe dans tous les domaines, le site est équipé de 10 machines à rayon X, d'une tour de contrôle active 24h/24, d'un système "pick to light" pour une détection automatique des colis en dédouanement. Le centre dispose également de 700 caméras pour assurer le suivi et la sécurité des marchandises en transit...