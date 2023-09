Deuxième ville du Royaume-Uni, Birmingham est en faillite !

A la tête de plus d'un million d'administrés, la ville ne peut plus faire face à ses dépenses...

(Boursier.com) — C 'est officiel, Birmingham est en faillite !... La deuxième ville du Royaume-Uni ne peut plus faire face à ses dépenses, entre crise et inflation, et s'est donc placée mardi sous la protection de la "section 114" - elle interdit toute nouvelle dépense sauf pour les services essentiels.

"Il est clair que le conseil municipal de Birmingham est confronté à des défis financiers sans précédent, entre l'augmentation considérable de la demande de protection sociale pour adultes et la réduction spectaculaire des revenus des entreprises, sans oublier l'impact d'une inflation galopante", ont déclaré le maire de Birmingham John Cotton et la députée Sharon Thompson dans une déclaration commune.

Les difficultés de Birmingham ont explosé après une facture de 760 millions de livres sterling (890 millions d'euros) pour régler des litiges en matière d'égalité salariale. Mais la municipalité travailliste pointe aussi du doigt la baisse des financements accordés par les gouvernements conservateurs depuis plus d'une dizaine d'année.

"Nous avons mis en oeuvre des contrôles rigoureux des dépenses en juillet et nous avons demandé à l'Association des gouvernements locaux un soutien stratégique supplémentaire (...). Malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, nous donnerons la priorité aux services de base sur lesquels comptent nos résidents, conformément à nos valeurs de soutien aux plus vulnérables", poursuivent-ils.

Annonce "préoccupante"

Downing Street a qualifié cette annonce de "préoccupante" pour les habitants de Birmingham. Un porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak a déclaré qu'il appartenait aux élus locaux de "gérer leurs propres budgets", ajoutant que le gouvernement avait apporté son soutien à la municipalité.

Il a reconnu que Birmingham avait un "problème particulier concernant les accords sur l'égalité salariale" et a déclaré que les ministres avaient "commandé un examen indépendant de la gouvernance qui fera rapport dans les semaines à venir".