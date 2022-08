Deutsche Bank : chaud devant pour les salariés !

En pleine crise énergétique en Allemagne, la banque va réduire la clim' dans ses bureaux de Francfort.

(Boursier.com) — Les employés de la Deutsche Bank vont devoir supporter un peu plus la chaleur dans les bureaux allemands... Pour soutenir les efforts contre la crise énergétique dans le pays, et peut-être aussi pour atteindre les objectifs financiers du directeur général Christian Sewing, la climatisation va être réduite dans les locaux pour ne pas dépasser les 25 degrés, contre 23 degrés actuellement. Les toilettes ne proposeront plus que de l'eau froide et la fontaine située devant le siège social de Francfort va être coupée, explique la banque.

Ces changements interviennent alors que l'Allemagne fait face à une crise énergétique sans précédent, après que la Russie a réduit l'approvisionnement en gaz de l'Occident suite aux sanctions imposées avec le conflit en Ukraine. Une forte vague de chaleur dans la région a exacerbé la situation, poussant les prix de l'électricité vers de nouveaux sommets...

Moins d'espaces de bureaux

La maîtrise de la consommation d'énergie amortira également les effets de l'inflation sur les objectifs financiers de la Deutsche Bank. Les mesures annoncées mardi, combinées avec la décision d'éteindre ou de réduire l'éclairage la nuit, doit permettre d'économiser près de 5 millions de kW/h d'électricité par an, soit l'équivalent de la consommation de 1.600 ménages de deux personnes, a indiqué l'établissement...

Elle prépare aussi des mesures visant à réduire l'usage du gaz, dans l'attente des décisions du gouvernement. Dans ce cadre, le plan de réduction des espaces de bureaux devrait être crucial, Deutsche Bank visant à diminuer ses locaux de 40% à Francfort et dans la ville voisine d'Eschborn d'ici 2024...