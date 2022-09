Deuil national : les cheminots et postiers britanniques suspendent leurs grèves

Le Communication Workers Union, syndicat représentant les postiers de Royal Mail, a annulé son mouvement de grève prévu ce vendredi...

(Boursier.com) — Paix sociale en cette période de deuil national... Alors que des mobilisations étaient prévues dans les jours à venir pour le mois de septembre, trois syndicats britanniques représentant les postiers et le personnel des transports ont annoncé vendredi qu'ils suspendaient leurs grèves prévues après le décès de la reine Elizabeth II.

Les membres du CWU (Communication Workers Union), syndicat représentant les postiers de Royal Mail, avaient prévu de mener une action revendicative ce vendredi en raison d'un conflit salarial, mais a décidé de l'annuler "suite à la très triste nouvelle du décès de la reine et par respect pour son service au pays et à sa famille".

De son côté, le RMT, syndicat national des travailleurs du rail, de la mer et des transports, a annoncé avoir suspendu ses grèves prévues les 15 et 17 septembre. "Nous exprimons nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et au pays", a-t-il déclaré dans un communiqué. La Transport Salaried Staffs' Association (TSSA) a, quant à elle, expliqué qu'elle annulait son action de grève prévue pour septembre et "respectera la période de deuil public".

Une crise sociale sans précédent

Pour rappel, le Royaume-Uni est actuellement touché par une crise sociale sans précédent et des grèves massives dans de nombreux secteurs d'activité. Les cheminots britanniques avaient prévu une grève nationale de 24 heures le 26 septembre à l'appui de revendications portant sur les salaires, la sécurité de l'emploi et les conditions de travail...

Le TSSA avait indiqué vouloir faire pression pour obtenir un nouvel accord salarial pour le personnel des sociétés d'exploitation ferroviaire après avoir rejeté une offre qualifiée d'"insultante" de 2%, alors que la hausse des prix à la consommation au Royaume-Uni a atteint 10,1% sur un an en juillet, son plus haut niveau depuis 1982.

Le syndicat est toujours en pourparlers avec Network Rail, l'opérateur public qui possède et exploite la majeure partie du réseau ferroviaire britannique, en vue d'un éventuel accord. "Je me réjouis du fait que les négociations se poursuivent avec Network Rail et que l'on s'approche d'une solution. Le temps nous dira si un accord peut être conclu pour éviter notre prochaine grève", avait affirmé Manuel Cortes, chef du syndicat TSSA. Le mouvement de grève devait coïncider avec la tenue du congrès annuel du Parti travailliste à Liverpool...