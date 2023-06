Dette publique : quelle note va donner S&P à la France ?

L'agence américaine doit attribuer dans la soirée une nouvelle note à la France...

(Boursier.com) — La France attend dans la soirée le verdict de S&P Global Ratings... Alors que plusieurs agences de notation, dont l'américaine Fitch fin avril, ont déjà sanctionné son économie, S&P pourrait décider de faire passer sa note de AA à AA-, après avoir passé au crible ses dépenses, ses recettes, sa dette, mais aussi la solidité de ses institutions. La France est sur la sellette : sa dette a atteint presque 3.000 milliards d'euros fin 2022, soit 111,6 % du produit intérieur brut (PIB), selon l'Insee.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a pourtant réaffirmé, le 28 avril dernier, la détermination du gouvernement à réduire le déficit après la dégradation d'un cran de la note de crédit de la France à AA- par Fitch Ratings. Selon cette dernière, l'exécutif s'appuie sur des prévisions de croissance trop optimistes.

.@BrunoLeMaire : "Nous devons accélérer le désendettement, je rejoins Pierre Moscovici" sur le sujet #le7930inter pic.twitter.com/CgIrM6wQau >— France Inter (@franceinter), via Twitter

Les Français s'inquiètent

Un sondage Elabe pour le quotidien 'Les Echos' et l'Institut Montaigne montre que la dégradation de la note par Fitch fin avril préoccupe les Français. Ils sont 70% à juger cet événement inquiétant, dont 19% qui le considèrent comme très inquiétant. "Ce sentiment, présent dans toutes les strates de la société, est plus fort à droite (84 %) et chez les plus précaires, qui doivent puiser dans leurs réserves ou emprunter pour boucler leurs fins de mois (74%)", explique le journal.

"L'épisode du Covid, avec tout l'argent qui a été déversé par l'Etat, a certainement rendu plus concret pour les gens le volume des dépenses publiques", a expliqué aux 'Echos' Vincent Thibaut, directeur conseil opinion chez Elabe. Selon lui, "l'opinion ne regrette pas cette politique mais a pris conscience du niveau critique atteint par la dette".