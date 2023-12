Désinformation dans le confit Russie-Ukraine : TikTok a supprimé des milliers de comptes

La majorité des faux comptes identifiés par la plateforme de vidéos chinoise étaient exploités depuis la Russie et diffusaient la propagande de guerre du Kremlin...

(Boursier.com) — Plus de 13.000 faux comptes ont été supprimés sur TikTok pour avoir diffusé de fausses informations sur le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine. Selon de nouvelles données du géant chinois des médias sociaux, au moins un million de personnes ont eu accès à ces contenus, proposés par des comptes, se faisant passer pour des médias d'information.

Ils ciblaient des utilisateurs ukrainiens et russes, ainsi que de nombreuses personnes à travers l'Europe avec un objectif : mettre en avant "artificiellement les récits pro-russes" sur la guerre.

La majorité des faux comptes identifiés par TikTok étaient exploités depuis la Russie et diffusaient la propagande de guerre du Kremlin. Cependant, un certain nombre de comptes étaient gérés depuis l'Ukraine dans le but d'"amplifier artificiellement les récits visant à collecter des fonds pour l'armée ukrainienne". Le nombre total d'abonnés aux faux comptes a dépassé le million, selon TikTok - mais il faut préciser que les vidéos partagées sur la plateforme atteignent régulièrement plusieurs millions de spectateurs.

Fausses allégations

Une enquête distincte de la BBC publiée vendredi a identifié 800 faux comptes, qui, selon la chaîne de télévision britannique, ciblaient des pays européens avec de fausses allégations selon lesquelles de hauts responsables ukrainiens et leurs proches auraient acheté des voitures ou des villas de luxe à l'étranger après l'invasion russe en février 2022.

La semaine dernière, le Royaume-Uni a accusé Russie d'avoir mené pendant des années une "campagne de cyberactivité malveillante" contre des politiciens, des fonctionnaires et des journalistes dans le but de saper la démocratie britannique.