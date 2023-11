Déserts médicaux : bientôt des centres de télémédecine dans les gares SNCF

Pour lutter contre les déserts médicaux, SNCF Gares et Connexions prévoit d'installer des espaces de télémédecine dans près de 300 gares d'ici à 2028.

(Boursier.com) — Alors que les inégalités d'accès aux soins en France persistent, SNCF Gares et Connexions a annoncé ce vendredi qu'elle prévoyait d'installer des espaces de télémédecine dans plusieurs centaines de gares d'ici à 2028. Le gestionnaire des 3.000 gares ferroviaires françaises a signé une promesse de Convention d'Occupation Temporaire (COT) avec Loxamed portant sur la capacité à déployer cette nouvelle offre.

"Conscient que la couverture du territoire en offre de soins de proximité est une priorité nationale, SNCF Gares & Connexions a décidé de faciliter et d'accélérer la mise à disposition d'espaces de santé dans les gares", indique-t-on dans un communiqué.

La filiale de SNCF Réseau évoque plusieurs enjeux : "faciliter la couverture du territoire par une offre de santé de proximité en s'appuyant sur le réseau de gares (90% de la population réside à moins de 10 km d'une gare)" ; "répondre à un besoin exprimé par les clients qui plébiscitent les services de santé en gare et en demandent de nouveaux, leviers de fluidité dans leurs parcours" ;et "appuyer des stratégies locales et soutenir l'action des collectivités".

Près de 300 gares concernées

La mise en place de ces centres de télémédecine sera déterminée "selon les demandes qui seront faites par les autorités publiques en charge de la santé". Le déploiement est prévu pour débuter au cours de l'année prochaine. Près de 300 gares sont concernées. "L'objectif est de faciliter l'accès aux soins des Français dans des zones ne disposant pas d'une couverture médicale suffisante", précise-t-elle.

Ces gares se trouvent, en fait, dans les zones d'intervention prioritaires (ZIP) et les zones d'action complémentaire (ZAC), qui se caractérisent par une offre de soins limitée et des difficultés d'accès aux services médicaux. Selon les données de Santé publique France, près d'un tiers de la population réside dans une ZIP, plus communément appelée désert médical.

"C'est dans le cadre des projets régionaux et territoriaux de santé pilotés par les ARS, en concertation avec les acteurs de la santé et les collectivités locales, que les lieux précis d'implantation seront fixés", ajoute SNCF Gares et Connexions.

Plusieurs services de santé proposés

Dans ces espaces de télémédecine, il sera possible d'être reçu par des professionnels de santé. "Chaque patient sera accompagné par un infirmier diplômé d'Etat (IDE) et examiné à distance par un médecin exerçant sur le territoire français, de préférence localement", assure le gestionnaire.

Plusieurs services de santé seront proposés, tels que la "consultations à distance"et les "campagnes de dépistage, de prévention santé et de vaccination". En outre, divers services de santé seront également disponibles en fonction des emplacements, s'adaptant ainsi aux besoins locaux spécifiques tels que les bilans oculaires, les diagnostics liés à la santé sportive, et d'autres prestations.