Des tests antigéniques dans les aéroports de Roissy et Nice dès fin octobre

Ces deux sites seront les deux premiers à mettre en place ce dispositif, destiné à se généraliser partout en France...

(Boursier.com) — Les aéroports de Roissy et Nice seront les premiers à proposer des tests antigéniques... Très attendus et réclamés notamment par les professionnels du tourisme, ces tests qui permettent en moins de 30 minutes de savoir si une personne est positive au Covid-19 vont d'abord être déployés dans deux aéroports français.

"Dès la fin du mois : tests antigéniques dans les aéroports, à Roissy et à Nice, avec résultat en 15 minutes. Pour plus de confiance chez les passagers, et plus de trafic aérien", a ainsi annoncé ce mardi le ministre délégué aux Transports sur son compte Twitter.

La semaine dernière, Jean-Baptiste Djebbari avait déjà annoncé le feu vert du gouvernement à leur déploiement, qui doit permettre "d'améliorer la fluidité et la sécurité des déplacements". Il n'avait toutefois pas précisé quels seraient les premiers aéroports concernés.

Pour les voyageurs qui vont vers les Etats-Unis ou l'Italie

"On va les lancer dans les aéroports, notamment au départ vers des destinations comme les Etats-Unis ou l'Italie et à l'arrivée sur des pays rouges, de manière à ce qu'on n'ait plus des personnes qui rentrent de pays rouge dans le territoire français sans être testées", avait également précisé le ministre.

Les professionnels du tourisme avaient lancé un appel au gouvernement pour qu'il autorise la mise en place de ces tests, alors que le tourisme parvient difficilement à redresser la barre.

Dans un communiqué commun, BAR France, CLIA, FNAM, GIFAS, IATA, Les Entreprises du Voyage, SCARA, SETO, UAF, UMIH estimaient que "la mise en place des tests antigéniques permettrait un diagnostic rapide sur les plateformes aéroportuaires françaises sachant que la plupart des grands aéroports européens (Milan, Rome, Francfort, Londres, etc.) se dotent de ce dispositif".

Des tests payants à Heathrow

Il y a quelques jours, la Haute Autorité de Santé (HAS) avait rendu un avis "favorable" aux tests antigéniques, qui s'effectuent dans les narines à l'aide d'un écouvillon, comme les tests dits RT-PCR (qui donnent actuellement les résultats les plus performants). Avec les tests antigéniques, le résultat peut être connu en 10 à 30 minutes.

Par ailleurs, l'aéroport londonien d'Heathrow met en place à partir de ce mardi des tests sanitaires payants (80 livres par test, soit 88 euros) pour les voyageurs qui s'apprêtent à prendre un vol pour Hong Kong et l'Italie, afin de donner un coup pouce à un trafic aérien lourdement impacté par l'épidémie de Covid-19