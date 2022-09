Des stations-essence Total en rupture de stock !

Alors que le gouvernement a renouvelé sa ristourne de 30 centimes par litre de carburant du 1er septembre au 31 octobre prochain, TotalEnergies propose en plus une remise supplémentaire de 20 centimes...

(Boursier.com) — Ruée des automobilistes vers les stations essence Total... Alors que les prix des carburants connaissent une flambée depuis plusieurs semaines, le gouvernement a renouvelé sa ristourne de 30 centimes par litre de carburant du 1er septembre au 31 octobre prochain. Sur cette même période, TotalEnergies propose en plus une remise supplémentaire de 20 centimes. De quoi provoquer une véritable ruée des automobilistes dans certaines régions, ce qui a occasionné des ruptures de stock dans plusieurs stations essence du géant pétrolier !

Les stations-service Total de Saint-Avold, Villefranche-sur-Saône, Autun ou encore Romilly-sur-Seine ont par exemple été prises d'assaut par les automobilistes venus profiter du gros geste commercial du groupe, qui s'est engagé à aller au-delà de la remise du gouvernement.

En zone frontalière, la différence de prix proposée par les stations Total a également attiré ce week-end de nombreux automobilistes, y compris Suisses et Allemands, alors qu'outre-Rhin, les remises de 30 centimes pour le super et de 14 centimes pour le diesel octroyées par le gouvernement ont pris fin le 1er septembre...

Des comportements inciviques

D'après 'La Voix du Nord', il fallait plus d'une demi-heure d'attente à Roncq ou Halluin pour faire le plein... Les automobilistes luxembourgeois se sont aussi précipités dans les stations essence françaises près de la frontière française, alors le pays a mis fin jeudi dernier à sa remise sur le carburant.

Un peu partout en France, la ristourne a provoqué de très longues files d'attente, et dans certaines stations, les forces de l'ordre ont même dû intervenir pour calmer les esprits ou gérer la circulation !

Des comportements inciviques ont parfois été observés, alors que certaines personnes remplissaient des bidons en plus de leur réservoir. En conséquence, les ruptures de stock ont donc été nombreuses. Il n'était plus possible de faire le plein notamment dans les stations de Coulogne, Valenciennes, Calais ou encore Condé-sur-l'Escaut.

"C'est inutile de faire du stock"

Il faut également rappeler que toutes les stations-service ne sont pas logées à la même enseigne. Les supermarchés, par exemple, sont généralement livrés une à deux fois par jour, tandis que les petites stations rurales peuvent se retrouver dans l'attente durant plusieurs jours avant de pouvoir s'alimenter en carburant remisé.

"C'est inutile de faire du stock puisque cette promotion dure deux mois", a souligné à 'BFM Business' le président de la branche stations-services et énergies nouvelles chez Mobilians, Francis Pousse, estimant que ces personnes qui se sont ruées vers les stations Total "favorisent la pénurie". "Autour de chez moi, au Mans, il n'y a plus une seule station Total ouverte, faute de carburant", a-t-il regretté...