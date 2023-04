Des négociations exclusives ont débuté auprès des actionnaires de Qwant pour une vente de 100% des actions de la société

Octave Klaba et la Caisse des Dépôts joignent leurs forces au sein d'une nouvelle entité, Synfonium, pour construire un champion européen des services basés sur le cloud

(Boursier.com) — Octave Klaba, président et actionnaire majoritaire de SHADOW, et le groupe Caisse des Dépôts (Banque des Territoires), actionnaire clé de Qwant, ont annoncé aujourd'hui un partenariat en vue de créer Synfonium, une plateforme qui vise à offrir aux consommateurs et aux entreprises un accès transparent aux meilleurs services de collaboration européens basés sur le cloud, y compris le remote computing, le stockage sur le cloud, les fonctions de moteur de recherche, de vidéoconférence, et bien d'autres applications...

Synfonium va dans un premier temps inclure les services de SHADOW, notamment son offre de PC dans le cloud, Shadow PC, et son application de stockage dans le cloud, Shadow Drive, ainsi que Qwant, le moteur de recherche innovant tourné en priorité vers le respect de la vie privée de ses utilisateurs - sous réserve de la finalisation du projet d'acquisition de Qwant, pour lequel des négociations exclusives sont actuellement en cours, ainsi qu'une analyse des récentes évolutions des conditions financières de son partenariat avec Microsoft.

Services à venir

À l'avenir, Synfonium prévoit d'ajouter d'autres services à la plateforme par l'intermédiaire d'une combinaison de développements internes, d'acquisitions supplémentaires et de partenariats avec des entreprises qui partagent sa vision et ses valeurs, en tirant parti des mérites techniques des meilleures solutions logicielles européennes et de l'innovation offerte par les communautés de logiciels libres...

Synfonium sera détenue à 75% par Octave et Miroslaw Klaba, les cofondateurs d'OVHcloud, tandis que la Caisse des Dépôts détiendra une participation de 25%.

SHADOW est la plateforme cloud par excellence pour les entreprises, les joueurs et les créatifs. Octave et Miroslaw Klaba en ont fait l'acquisition en 2021 via leurs fonds Jezby Ventures et Deep Code, afin de l'aider à se développer au-delà de son service original, Shadow PC, le tout premier PC haut de gamme dans le cloud.

Qwant est une entreprise tech pionnière en France, à l'origine du moteur de recherche européen qui respecte la vie privée de ses utilisateurs...

Nous pensons que l'Europe dispose d'un grand nombre de solutions logicielles innovantes qui bénéficieraient grandement d'une plateforme conçue pour leur distribution et leur interaction optimisée. Synfonium est destiné à servir d'hôte et d'accélérateur pour ces technologies, en commençant par celles de SHADOW et de Qwant , a déclaré Octave Klaba.

“Au travers de ce projet, la Caisse des Dépôts entend poursuivre ses efforts d'investissement à l'appui d'initiatives innovantes pour le développement de solutions numériques européennes de confiance. Après avoir investi dans Qwant pour soutenir la croissance d'un moteur de recherche européen respectueux de la vie privée, la Caisse des Dépôts s'associe avec un acteur majeur de la tech avec pour ambition de contribuer à l'émergence d'une plateforme européenne grand public, ouverte et sécurisée, proposant divers services collaboratifs et logiciels dans le cloud”, a commenté Antoine Troesch, directeur de l'investissement de la Banque des Territoires - Caisse des Dépôts.

La construction d'une plateforme collaborative cloud complète, basée et détenue en Europe, nécessite les bons partenaires, et nous réunissons avec Synfonium un groupe exceptionnel comprenant Qwant et la Caisse des Dépôts, en plus de nos partenariats stratégiques pré-existants avec des entreprises comme OVHcloud et Nextcloud", a déclaré Eric Sèle, directeur Général de SHADOW.