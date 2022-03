Des avancées dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine

Les marchés européens ont accentué leurs gains après les annonces d'avancées dans les discussions, et le pétrole est en forte baisse.

(Boursier.com) — De vrais progrès dans les discussions entre la Russie et l'Ukraine ? Un nouveau cycle de pourparlers a démarré ce jeudi à Istanbul en Turquie, et d'après les deux parties, des avancées concrètes ont été actées...

Les négociateurs ukrainiens ont soumis à leurs homologues russes un ensemble de propositions : au programme notamment, l'adoption d'un statut de neutralité par leur pays, en échange de garanties de sécurité, pour mettre fin au conflit déclenché le 24 février par l'invasion russe de son territoire. Kiev réclame aussi que la Russie ne s'oppose pas à son éventuelle adhésion à l'Union européenne, a déclaré mardi le principal négociateur russe Vladimir Medinski, cité par l'agence RIA.

Moscou réduit les attaques

La Russie a pour sa part annoncé avoir décidé de réduire drastiquement ses opérations militaires près de Kyiv et Tchernihiv. Le vice-ministre russe de la Défense Alexandre Fomine a présenté cette initiative comme un moyen d'établir la confiance entre les deux camps et d'aller plus loin dans les négociations.

L'armée russe dit depuis vendredi concentrer désormais ses efforts sur la "libération" du Donbass, région orientale de l'Ukraine peuplée de russophones, et elle a été contrainte de reculer ces derniers jours dans la région de Kyiv par les forces ukrainiennes, qui ont annoncé lundi avoir repris la ville d'Irpin, à l'ouest de la capitale.

Les Bourses européennes ont accentué leurs gains mardi après l'annonce de ces progrès, à l'image du CAC 40, en forte hausse de plus de 3% à Paris. Le pétrole poursuit son repli : déjà en baisse de 6% lundi à Londres, le baril de Brent de la mer du Nord chute encore de 5%, de retour autour de 104 dollars...