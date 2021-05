Depuis le début de la crise, le secteur touristique français a reçu 28 milliards d'euros d'aides

"On va continuer ce soutien car la reprise va être progressive", a assuré le secrétaire d'Etat en charge du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne.

(Boursier.com) — Alors que le secteur touristique français figure parmi les plus durement touchés par la crise sanitaire, les aides de l'Etat ont atteint 28 milliards d'euros à ce stade, a indiqué ce mardi le secrétaire d'Etat en charge du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, qui affirme que "le président de la République a tenu à ce que ce soit une priorité nationale".

Ainsi, "le soutien économique a été au rendez-vous : 28 milliards d'euros ont été apportés aux acteurs du tourisme à travers les outils mis en place", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, annonçant le lancement d'une campagne de communication visant à promouvoir la destination France auprès du public français et étranger.

"On va continuer ce soutien car la reprise va être progressive", a également assuré le secrétaire d'Etat, alors que les recettes générées par les touristes étrangers en France ont chuté de 50% en 2020 par rapport à 2019, soit une perte de 28,3 milliards d'euros, selon la Banque de France.

Lancement d'une campagne de communication

Le gouvernement espère accélérer la reprise du secteur avec une campagne de communication d'un montant global de 10 millions d'euros qui sera lancée dans le courant du mois et tout au long de la saison estivale.

A l'étranger, cette campagne portera la signature #ExploreFrance et ciblera 10 marchés porteurs : le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, le Danemark, la Suède et l'Autriche.

Cette campagne de communication sera lancée de manière différenciée selon les marchés, en fonction des conditions de reprise des déplacements depuis et vers les pays ciblés. Une campagne similaire sera mise en oeuvre sur le territoire national sous le hashtag #JeRedécouvrelaFrance pour inciter les Français à voyager dans l'Hexagone cet été.

Les économies des Français "réinjectées dans le tourisme" ?

"Les Français, ayant été privés d'un certain nombre de plaisirs du quotidien, ont pu mettre de côté. On souhaite que ces économies soient réinjectées dans le tourisme pour relancer la machine", a espéré Jean-Baptiste Lemoyne, précisant que la mise en oeuvre de ces opérations de communication restera dépendante de l'évolution de l'épidémie en France et dans les pays ciblés.

La relance du tourisme est un enjeu colossal pour la France. Près de 7,5% du PIB national était lié au tourisme en 2019 tandis que la consommation touristique intérieure représentait quelque 170 milliards d'euros, selon Atout France. Le secteur emploie par ailleurs 2,87 millions de personnes, soit 10,1% de l'emploi total.