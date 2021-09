Dépenses de rentrée des 10-18 ans : un peu plus d'argent de poche !

36% de dépenses en plus chez les libraires durant la semaine de la rentrée scolaire...

(Boursier.com) — Alors que les dépenses des familles dans le cadre de la rentrée et la reprise de l'économie animent le débat public, Kard, solution de paiement dédiée aux familles et aux jeunes à partir de 10 ans, s'est intéressée à la réalité des dépenses de rentrée chez les enfants...

Priorité à la scolarité et à la culture, le gaming en baisse

Premier constat : Une nette hausse des dépenses des 10-18 ans à l'approche de la rentrée scolaire (+65%). Dans le panier des enfants, pas d'achats d'écrans plats, mais au contraire une forte hausse des achats culturels, avec plus de 36% d'augmentation des dépenses chez les libraires durant la période allant du 30 août au 5 septembre.

Les grandes enseignes profitent également de cette hausse de la consommation (+13% des dépenses des jeunes). À contrario, les dépenses dans la catégorie "Gaming" ont, quant à elles, baissé de 6% sous l'effet de la reprise de l'école...

Plus d'argent de poche pour cette rentrée

L'étude démontre également une augmentation notable de l'argent de poche donné par les parents au mois d'août, de 44% en moyenne par rapport à mai, soit 56 euros par mois.

Les revenus provenant des emplois saisonniers ouverts aux plus jeunes sont aussi en hausse de 70%.

Des jeunes acteurs de la reprise

Les 10-18 ans semblent ainsi avoir pu utiliser leur argent à bon escient durant l'été, pour préparer leur rentrée, mais aussi pour soutenir la reprise économique des commerces : au-delà des dépenses en librairies, 23% de leurs dépenses mensuelles sont réalisées dans des restaurants, soit une hausse de 50% par rapport à mai...

"La rentrée est un moment crucial pour les jeunes et nos utilisateurs. Acquérir du matériel de qualité pour préparer ce moment constitue une véritable source de préoccupation qui se traduit dans l'évolution de leurs dépenses. Oui, la part consacrée aux loisirs demeure importante mais le regain d'achats de biens culturels dans les librairies démontre bien que les 10-18 ans se responsabilisent de plus en plus quant à l'appréhension de l'année scolaire" a déclaré Scott Gordon, fondateur et CEO de Kard.