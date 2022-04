Dentsu France s'engage pour l'égalité et la qualité de vie au travail

A travers un accord collectif pionnier

(Boursier.com) — Le groupe dentsu France, qui a déjà révolutionné ses modes de travail en ayant fait le choix du full flex office et du télétravail à la carte, annonce renforcer aujourd'hui son engagement à travers un accord historique sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Cet accord, signé à l'unanimité par la Direction et les partenaires sociaux le 16 décembre 2021, garantit l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de chaque collaborateur en leur accordant des avantages placés sous le signe de trois grandes valeurs portées par dentsu : la solidarité, l'équité et le bien-être.

Principales mesures

dentsu s'engage sur la parentalité et la vie familiale :

Renforcer les congés de maternité et paternité pour faciliter la reprise au travail ;

Offrir aux futurs pères les mêmes avantages qu'aux futures mères afin de leur permettre de vivre davantage de moments en famille, avant comme après la naissance, et de mieux partager les tâches liées à l'arrivée d'un enfant ;

Accompagner l'évolution des pratiques et des attentes : des aides en cas de PMA, des mesures pour les pauses allaitement ;

Mettre en place des dispositifs en faveur des familles monoparentales ;

Octroyer des aides spécifiques pour les salariés prenant un congé proche aidant ou de solidarité familiale ;

Elargir les bénéficiaires pour le don de jour(s) accompagné d'un abondement de dentsu.

dentsu s'engage sur l'engagement citoyen :

Encourager ceux qui souhaitent s'investir dans des projets humanitaires d'envergure en mettant en place un congé spécifique : un " congé humanitaire et caritatif " ;

Offrir 2 jours d'absence pour accomplir des actions de bénévolat

Renforcer la politique RSE et les actions de sensibilisation sur les enjeux environnementaux.

dentsu s'engage sur l'égalité professionnelle :

Réduire efficacement les différences salariales injustifiées entre les femmes et les hommes tout en favorisant un accès équilibré aux promotions faites par le Groupe

dentsu s'engage sur le handicap :

Encourager à se déclarer pour mieux se faire aider : mise en place d'un accompagnement spécifique et adapté à chaque collaborateur accompagné d'un panel de mesures : aménagement d'horaires et de poste, visite médicale renforcée, autorisation d'absences pour des démarches ou des soins, attribution de chèques CESU...

dentsu s'engage sur la prévention des Risques Psychosociaux (RPS) :

Réaffirmer le droit à la déconnexion et le respect de ses règles ;

Communiquer et sensibiliser sur la prévention santé physique et mentale en collaboration avec nos services de santé au travail et la commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE ;

Renforcer nos actions contre le harcèlement et les agissements sexistes notamment par la dispense de formations obligatoires régulières Libérer la parole : identifier des référents " harcèlement ", mise en place d'une adresse mail spéciale et dédiée en cas de besoin ; mise à disposition d'une ligne d'écoute psychologique.



Pionnier en matière d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle de ses salariés

Par cet accord, dentsu continue d'affirmer ses engagements et ses valeurs. Le groupe se positionne comme pionnier de son secteur en matière d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle de ses salariés. Dentsu rappelle que le savoir-faire passe par le savoir-être et le bien-être...

Par ailleurs, l'engagement de dentsu vient d'être reconnu par l'index sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes très élevé, puisqu'il atteint 96/100 cette année. En outre, ce score est en hausse de 1 point par rapport à 2021 et de 6 points par rapport à 2020.

"Notre objectif est de repenser progressivement nos modes de travail afin de construire une entreprise harmonieuse, qui trouve le juste équilibre entre enjeux de rentabilité et responsabilité vis-à-vis des collaborateurs et de la société. A ce titre, nous pouvons être fiers du chemin parcouru collectivement en à peine quelques mois déclare Pierre Calmard, Président de dentsu France.

