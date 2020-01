Démarchage téléphonique : de nouvelles mesures pour protéger les consommateurs

L'interdiction complète du démarchage téléphonique dans le domaine de la rénovation énergétique constitue un signal fort !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances, s'est rendue ce lundi 27 janvier à la Direction départementale de protection des populations de Paris pour faire le point sur les actions menées pour lutter contre les abus et les fraudes en matière de démarchage téléphonique.

La secrétaire d'Etat a rappelé la détermination du Gouvernement à lutter contre les sollicitations téléphoniques indésirables que de nombreux Français subissent et ressentent comme un véritable harcèlement. A ce titre, la DGCCRF "poursuit une action répressive résolue pour sanctionner le démarchage illégal et, de manière plus générale, les pratiques délictuelles qui s'y rattachent".

Un montant triplé

En 2019, plus de 1.000 établissements ont été contrôlés, conduisant à la sanction de 77 démarcheurs, pour un montant total d'amende de 2,3 ME, soit un montant triplé par rapport à l'année 2018.

À titre d'exemple, les sanctions suivantes pour démarchage abusif et, dans certains cas, pour d'autres manquements au code de la consommation (information des consommateurs, exercice du droit de rétractation, etc.) ont été prononcées en 2019 contre plusieurs entreprises, dont une commercialisant du vin, sanctionnée d'une amende de 230.700 euros ; une autre vendant des meubles, sanctionnée d'une amende de 96.420 euros ; une troisième commercialisant des équipements connectés pour la maison, sanctionnée d'une amende de 87.600 euros ; une entreprise spécialisée dans les travaux de rénovation énergétique, sanctionnée d'une amende de 74.943 euros ; une entreprise commercialisant notamment des compléments alimentaires et des produits de "bien-être", sanctionnée d'une amende de 64.400 euros.

"Name and Shame"

Saluant l'action des agents de la DGCCRF, Agnès Pannier-Runacher a demandé à ce que le recours au "name and shame" soit généralisé. Les préfets publieront donc désormais les noms des entreprises ne respectant pas les règles en matière de démarchage téléphonique.

La secrétaire d'Etat a par ailleurs indiqué que la proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, portée par Christophe Naegelen et soutenue par la majorité, qui sera examinée en seconde lecture le 30 janvier à l'Assemblée nationale, permettra des avancées concrètes pour mieux protéger les consommateurs et faciliter le travail d'enquête des agents de la DGCCRF.

Rénovation énergétique ciblée

Dans un contexte où les plaintes ont augmenté de 20% entre 2018 et 2019, l'interdiction complète du démarchage téléphonique dans le domaine de la rénovation énergétique sera un signal fort. Cette mesure, travaillée par le gouvernement en lien avec des parlementaires, les professionnels et les associations de consommateurs, renforcera la protection des consommateurs, qui doivent pouvoir continuer à investir en toute confiance dans la rénovation énergétique de leur logement, avec le soutien des aides publiques.

Elle s'inscrit dans le cadre du plan de lutte contre la fraude à la rénovation thermique lancé en novembre dernier avec les ministres Julien Denormandie et Emmanuelle Wargon...

Autres mesures

Le gouvernement soutiendra également d'autres mesures dans le cadre de l'examen de cette proposition de loi, parmi lesquelles : un encadrement plus strict, par décret, des jours et heures pendant lesquels le démarchage téléphonique est autorisé ; des sanctions pécuniaires multipliées par 25 pour les personnes physiques et morales qui ne respectent pas les règles en matière de démarchage téléphonique et de numéros surtaxés (jusqu'à 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une entreprise) ; une responsabilisation accrue des donneurs d'ordre qui utilisent des sociétés de démarchage téléphonique ; des dispositions pour rendre plus efficace la lutte contre l'usurpation de numéro d'appelant (ou "spoofing") qui proviennent principalement de l'international et représentent une grande partie des nuisances subies par les consommateurs.

L'ARCEP et la DGCCRF travailleront en étroite collaboration sur ce sujet avec les opérateurs téléphoniques dans les prochains mois.

Associations en colère

Mi-janvier, plusieurs associations avaient haussé le ton contre ce véritable harcèlement : "Face au fléau que représente le démarchage téléphonique non désiré pour les consommateurs, nous demandons aux pouvoirs publics d'interdire purement et simplement cette pratique" avaient réclamé Familles Rurales, UFC-Que Choisir et UNAF ADEIC, AFOC, ALLDC, CSF, CNAFAL et CLCV qui proposaient de signer une pétition...

"Les pouvoirs publics doivent rompre avec la complaisance et interdire les appels non désirés !", écrivaient-elles, alors que les députés doivent discuter le 30 janvier, en deuxième lecture, d'une proposition de loi consacrée au sujet...

Dans de nombreux pays européens, comme en Allemagne, au Royaume-Uni ou au Portugal, il faut s'inscrire sur une liste d'acceptation pour être appelé - dans le cas contraire le principe du démarchage est interdit et c'est ce système que les associations voudraient voir adopté en France.

Bloctel est inefficace

Elles rappellent que le démarchage téléphonique n'a pas été limité par le dispositif Bloctel. Près de quatre ans après sa mise en place, il s'avère "inefficace en raison de dérogations bien trop extensives et de sanctions non réellement dissuasives", selon les associations. Trois millions de personnes y sont inscrites mais elles continueraient à être appelées pour se voir proposer des produits et offres en tout genre.

Les litiges liés au démarchage ont progressé de 60% depuis 2012 en France. Les secteurs qui y ont recours sont aussi ceux qui concentrent le plus de dossiers (travaux de la maison, rénovation énergétique, fournisseurs d'énergie, assurances). Les assurances santé et la prévoyance représentent 29% des contrats, et sont à l'origine de près des trois-quarts des réclamations (72%). Sans surprise, les personnes âgées sont les premières victimes de ces pratiques...