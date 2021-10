Démarchage téléphonique : Bloctel est hors-service

Le site de l'outil anti-démarchage téléphonique explique que "le service Bloctel change d'exploitant"...

(Boursier.com) — Bloctel ne répond plus... Depuis vendredi dernier, le site de l'outil anti-démarchage téléphonique affiche un message indiquant que le "service est en maintenance". La plateforme est en effet actuellement hors-service, laissant présager la reprise des appels intempestifs.

La ligne d'opposition au démarchage téléphonique proposée par le gouvernement, qui avait été lancée en 2016, doit permettre d'inscrire son numéro, celui de son conjoint ou de ses enfants pour s'opposer au démarchage téléphonique sur ces numéros. Or, durant cette période de maintenance, les démarcheurs ne peuvent plus consulter la liste des 4 millions de personnes inscrites sur la plateforme et qui refusent de se faire démarcher.

Selon 'Ouest-France', ce sont d'ailleurs les démarcheurs qui ont donné l'alerte. Ils craignaient "d'être poursuivis pour ne pas avoir respecté l'interdiction d'appeler certaines personnes. En cas de non-respect des règles, ils risquent en effet des poursuites, avec à la clé une amende de 75.000 euros.

Pas une panne technique

Cette période de maintenance n'est pas due à une panne technique. Sur la page d'accueil de ce service dépendant de la direction de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF), la plateforme explique que "le service Bloctel change d'exploitant".

"Ce changement implique une opération de maintenance du site de quelques jours actuellement en cours", poursuit-elle. Pour rappel, la DGCCRF avait attribué le contrat de Bloctel à Wordline, qui devait remplacer Opposetel et prendre le relais à partir du vendredi 1er octobre, jusqu'au 10 août 2026. Mais la continuité de service n'a pas pu être assurée...

"A très vite sur le site bloctel.gouv.fr !", écrit la plateforme, qui n'a donné aucune date de rétablissement du service, alors que le démarchage téléphonique continue d'irriter de nombreux Français. Selon un sondage de l'UFC-Que Choisir publié en 2018, plus de 9 Français sur 10 jugent les appels de démarchage téléphonique "agaçants" et "trop fréquents".