Deliveroo va supprimer 350 emplois

Soit 9% de ses effectifs...

(Boursier.com) — Deliveroo a annoncé jeudi son intention de supprimer 350 emplois, soit environ 9% de ses effectifs, pour faire face à un "environnement de consommation difficile". Les coupes affecteront tous les types de postes, mais certains employés pourront être redéployés, a expliqué le directeur général Will Shu, dans une annonce au personnel publiée sur le site de l'entreprise et repérée par l'agence Bloomberg.

Will Shu a réduit la taille de l'entreprise basée à Londres, en sortant de certains pays et en modérant les plans de croissance. L'objectif est de faire de Deliveroo la société de livraison de repas la plus rentable. L'activité du secteur s'est envolée pendant la crise du coronavirus, avec des clients coincés chez eux et des restaurants et des magasins fermés. Mais depuis la croissance des commandes a nettement ralenti, et les grands gagnants d'hier doivent désormais trouver des solutions pour réduire leurs coûts.

Inflation, taux, crise de l'énergie...

"Ces dernières années, nous avons augmenté nos effectifs très rapidement. C'était une réponse à des taux de croissance sans précédent soutenus par le coronavirus", a déclaré le directeur général. "Nous sommes maintenant confrontés à de graves vents contraires", a expliqué Will Shu, citant pêle-mêle l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, la crise de l'énergie et les "craintes d'une récession au Royaume-Uni".

L'action Deliveroo était quasi stable jeudi à Londres. Le titre a chuté d'environ 40% au cours des 12 derniers mois.