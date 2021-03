Deliveroo : les livreurs vont profiter de l'IPO

La plateforme de livraison prévoit de verser un montant total de 16 millions de livres sterling (18,6 millions d'euros) à ses livreurs, particulièrement sollicités depuis le début de la crise.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Deliveroo a officiellement annoncé lundi son intention de s'introduire à la Bourse de Londres dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser la plate-forme britannique de livraison de repas à plus de sept milliards de dollars (5,9 milliards d'euros) sur la base du financement privé bouclé en janvier. Cette IPO pourrait être la plus importante de la place londonienne en trois ans.

Deliveroo a publié lundi un document d'intention en vue d'une entrée en Bourse marquant le début du processus de cotation. Le groupe indique également avoir accru l'an dernier de 64,3% le nombre de transactions traitées sur sa plate-forme à 4,1 milliards de livres (4,7 milliards d'euros) contre 2,5 milliards en 2019.

Deliveroo a aussi réduit sa perte nette ajustée à 223,7 millions de livres contre 317,3 millions de livres en 2019.

Les livreurs récompensés

Deliveroo, régulièrement au centre des critiques pour ses pratiques sociales, entend récompenser ses livreurs, particulièrement actifs depuis le début de la crise sanitaire. Le groupe prévoit de verser leur 16 millions de livres sterling (18,6 millions d'euros), un montant à diviser sur les 12 marchés du groupe.

L'enveloppe équivaut à une rétribution exceptionnelle de 10.000, 1.000, 500 ou 200 livres sterling (11.600, 1.150, 580 ou 230 euros) pour les livreurs affichant une ancienneté de plus d'u an et au moins 2.000 commandes au compteur.

Beaucoup plus grand

"Aujourd'hui, Deliveroo est beaucoup plus grand que je n'aurais jamais imaginé", s'est félicité le fondateur et directeur général, Will Shu. "Nous construisons des restaurants réservés à la livraison, livrons des produits d'épicerie, mettons en place des outils afin que les restaurants se numérisent, des éléments que je n'avais jamais envisagés lors de notre lancement", a-t-il ajouté.

Dans le cadre de son IPO, Deliveroo a confirmé qu'il allait émettre deux catégories d'actions afin de donner à Will Shu davantage de contrôle sur les activités du groupe.