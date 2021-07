Deliveroo envisage de mettre fin à ses activités en Espagne

Deliveroo envisage de mettre fin à ses activités en Espagne









Le gouvernement espagnol a approuvé un décret prévoyant d'accorder à partir du 12 août un statut de salariés aux coursiers des plateformes de livraison de repas à domicile...

(Boursier.com) — Alors que l'Espagne souhaite que les livreurs soient salariés, Deliveroo pourrait prendre une décision radicale face au durcissement de la réglementation. L'entreprise spécialisée dans la livraison de repas a en effet indiqué ce vendredi qu'elle envisageait de mettre fin à ses activités dans le pays.

La plateforme de livraison de repas, dont les livreurs ont le statut d'indépendant ou d'auto-entrepreneur, précise que cette décision pourrait lui permettre de se concentrer sur d'autres marchés et développer ses activités dans de nouvelles villes.

"La société a déterminé qu'atteindre et maintenir une position de marché de premier rang en Espagne nécessiterait un niveau d'investissement disproportionné avec des rendements potentiels à long terme très incertains", a également expliqué le groupe britannique dans un communiqué.

Les livreurs espagnols seront salariés à partir du 12 août

Pour rappel, le gouvernement espagnol a approuvé en mai dernier un décret qui prévoit d'accorder à partir du 12 août prochain un statut de salariés aux coursiers des plateformes de livraison de repas à domicile.

Cette nouvelle législation, inédite en Europe concernant les droits des travailleurs de la "gig economy", obligera alors le secteur à se réorganiser. Les plateformes Deliveroo, mais aussi UberEats ou encore Glovo, sont ainsi concernées.

Un "salariat forcé" selon les plateformes

Lors de la présentation du texte en mars, les plateformes avaient dénoncé la création d'un "salariat forcé", qui mettrait en danger "un secteur qui apporte 700 millions d'euros au PIB national".

En 2019, la Californie avait de son côté voté une loi intimant aux entreprises de la "gig economy" de considérer les travailleurs comme des salariés et ainsi de leur accorder des compensations, telles qu'un revenu minimum garanti ou une contribution à une assurance santé et d'autres assurances. Or, elle a finalement été rejetée par un référendum populaire en novembre dernier...