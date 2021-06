Déjà un million de "certificats Covid européens" ont été délivrés !

"Dès aujourd'hui, vous verrez que de plus en plus de certificats vont être émis dans l'ensemble des Etats membres pour être vraiment prêts au 1er juillet", a affirmé le commissaire européen à la Justice Didier Reynders.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que le "certificat Covid européen" sera officiellement lancé le 1er juillet prochain dans les 27 pays de l'Union européenne, plusieurs Etats ont commencé à le proposer à leurs citoyens... Ainsi, un million de certificats, qui doivent permettre de faciliter les voyages durant l'été, ont déjà été délivrés, a annoncé ce mardi le commissaire européen à la Justice Didier Reynders face au Parlement européen.

"Dès aujourd'hui, vous verrez que de plus en plus de certificats vont être émis dans l'ensemble des Etats membres pour être vraiment prêts au 1er juillet sans surprise et à la fois, faciliter la libre circulation des Européens et lever de plus en plus de restrictions", a-t-il affirmé devant les eurodéputés, ajoutant que la concrétisation de ce dispositif "avance bien" sur le plan technique.

La plateforme technique destinée à assurer l'interopérabilité des "pass sanitaires" des Etats membres avait été lancée la semaine dernière, avant même l'entrée en vigueur de la réglementation fixant un cadre commun européen, qui doit ainsi être entérinée par le Parlement européen lors d'un vote. Le résultat sera annoncé mercredi...

Certificats émis dans 9 pays

L'infrastructure interopérable est ainsi en place, 23 pays sont techniquement prêts, et 9 pays (la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, la Pologne, la Lituanie et l'Espagne) ont déjà émis ou vérifié au moins un type de certificat, a précisé l'exécutif européen.

Les Français devront de leur côté attendre le 21 juin pour voyager au sein de l'Union européenne, en utilisant le "certificat Covid numérique européen", qui a pour objectif de faciliter les déplacements durant l'épidémie de Covid-19.

Il indiquera si son détenteur a été vacciné, a récemment reçu un résultat de test négatif ou s'il s'est rétabli du coronavirus au cours des 6 derniers mois. "Le certificat, qui sera gratuit, sera délivré par tous les Etats membres et devra être accepté dans toute l'Europe. Il contribuera à une levée progressive des restrictions", a rappelé Didier Reynders.