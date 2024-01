Défaillances d'entreprises : la fin d'année 2023, une des pires depuis 30 ans

Avec près de 58.000 procédures sur l'ensemble de l'année, dont 16.800 au T4, selon le cabinet Altares.

(Boursier.com) — La France a enregistré 57.729 procédures (sauvegardes, redressements et liquidations) en 2023, dont 16.820 au 4ème trimestre, selon les données du cabinet Altares publiées jeudi. C'est l'une des pires fins d'années depuis 30 ans, et "bien au-delà des 'rattrapages' post Covid, les défaillances liées à la conjoncture ultra tendue s'accélèrent", peut-on lire dans un communiqué.

Le seul dernier trimestre 2023 illustre encore davantage les difficultés actuelles des acteurs économiques avec 16.800 entreprises en défaut, au plus haut depuis 2012-2013. "Précédemment, seule la période de récession de 1992-1993 avait amené la France à des seuils comparables pour un dernier trimestre. Le pays passait alors pour la première fois de son histoire le cap des 60.000 faillites", détaille Altares.

Pas une surprise

Au regard du contexte inédit de "permacrise" dans lequel les entreprises naviguent depuis quatre ans, les seuils de défaillances, s'ils sont élevés, ne sont pas une surprise. Dans le détail, 171 PME d'au moins 100 salariés ont défailli en 2023, soit 80% de plus qu'en 2022 et un nombre au plus haut depuis 2014 (185 défauts). Les TPE sont en première ligne avec 52.000 procédures (92%) et du côté des plus petites entreprises, les chiffres montrent que 4.319 sociétés de 10 à 49 salariés ont défailli en 2023 (+43%).

"Activité en berne, niveau d'inflation encore élevé, taux d'intérêt toujours hauts, consommation qui flanche, forment un dangereux cocktail pour des entreprises aux trésoreries épuisées après une succession de crises. Même les plus grands acteurs ne sont pas épargnés, transférant ainsi potentiellement le risque vers leurs fournisseurs et sous-traitants", analyse Thierry Millon, directeur des études de la société Altares.

Les secteurs

Le secteur de la construction concentre 24% des faillites et compte désormais plus de 14.000 défauts dont près de 11.000 dans les seules activités du bâtiment. Le commerce dépasse 12.400 défauts (12.408) mais contient la hausse (31,76%) sous la moyenne générale (+35,8%). Les tendances sont plus sévères dans le commerce de détail d'habillement (1130 ; 51,3%). Dans les services aux entreprises (7.561), la hausse (+36,1%) est en ligne avec la tendance générale. Si le nettoyage de bâtiments (765 ; +52 ;1%) reste mal orienté, les activités de conseil en communication et gestion accusent des évolutions également sévères (1.269 ; +44,2%).

L'industrie juste sous les 4 000 défauts semble un peu mieux résister (+29,2%), portée par les activités de manufacture (2.187 ; + 23,6%) plus que par l'agroalimentaire (1.795 ; +36,6%). Plus de 2.300 transporteurs ont défailli en 2023 soit une hausse de 30,7% inférieure donc à la moyenne générale. Par ailleurs, 6.449 établissements de restauration ont défailli en 2023, un chiffre important mais Altares note que le rythme ralentit fortement sur un an. Enfin, l'agriculture se distingue très avantageusement avec une sinistralité contenue à seulement +7,1 % (1.288 défauts) en 2023 après une hausse déjà limitée à 12% en 2022.

Des emplois menacés

Au total, 243.000 emplois ont été menacés en 2023, soit quasiment 100.000 de plus sur un an.

Du côté des procédures de sauvegarde, 1.529 jugements ont été prononcés en 2023 (+35,9%), soit un retour au niveau de 2015 mais ces jugements représentent toujours moins de 3% de l'ensemble des procédures. Alatres a comptabilisé 15.115 procédures de redressement judiciaire (+49,2% sur un an) et 41.085 procédures de liquidations judiciaires (+31,4%) soit 11.567 ouvertures l'an dernier.