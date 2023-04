Défaillance d'entreprises : vers un bond de plus de 20% cette année dans le monde ?

L'environnement économique actuel, caractérisé par une faible croissance de l'activité mondiale, est la raison principale des prévisions d'Allianz Trade.

(Boursier.com) — Après un léger rebond en 2022 (+2%), les défaillances d'entreprises devraient grimper de +21% en 2023 et +4% en 2024 à l'échelle mondiale, selon les dernières prévisions d'Allianz Trade. Le rebond s'accélère mais pas au point d'atteindre les niveaux de 2019 : le spécialiste de l'assurance-crédit estime que les défaillances resteront inférieures à leurs niveaux pré-Covid de -5% en 2023 et de -1% en 2024.

Cette tendance globale masque des différences locales significatives. Ainsi, Allianz Trade prévoit que la moitié des pays analysés dans le rapport dépasseront leurs niveaux d'avant-pandémie en 2023, et que trois pays sur cinq seront concernés en 2024. En résumé, la majorité des pays dépasseront les niveaux de 2019 dès la fin 2024...

Secteur de l'immobilier

"En Europe, nous attendons 59.000 défaillances en France en 2023 (+41% vs 2022), 28.500 au Royaume-Uni (+16%), 17.800 en Allemagne (+22%) et 8.900 en Italie (+24%). Aux Etats-Unis, nous prévoyons une hausse des défaillances de +49% en 2023 (plus de 20.000 cas), qui trouve sa source dans des conditions de financement plus dures et un ralentissement économique prononcé. La Chine ne subira quant à elle qu'une légère hausse des défaillances (+4%), mais la réouverture de l'économie n'a pas fait disparaître tous les risques, notamment dans le secteur de l'immobilier", explique Maxime Lemerle, Responsable des études défaillances chez Allianz Trade dans un communiqué.

Pressions sur la rentabilité

L'environnement économique actuel, caractérisé par une faible croissance de l'activité mondiale, est la raison principale des prévisions d'Allianz Trade. Mais "au-delà du ralentissement économique mondial, des pressions plus intenses sur la rentabilité, des réserves de trésorerie moins grandes et des conditions de financement plus dures pour plus longtemps que prévu testent la résilience des entreprises les plus fragiles", peut-on lire dans cette étude...

Les entreprises ayant un pouvoir de fixation des prix moindres (comme celles de la distribution spécialisées dans le textile ou les équipements ménagers, ou certains services dont la restauration) sont plus vulnérables. C'est le cas aussi pour celles exposées à la hausse des salaires (secteurs de la distribution, des transports et de la construction).