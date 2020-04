Déductibilité de la TVA pour les entreprises fabriquant ou important du matériel sanitaire et qui en font dons

Déductibilité de la TVA pour les entreprises fabriquant ou important du matériel sanitaire et qui en font dons









La situation exceptionnelle justifie d'étendre aux matériels sanitaires l'exception qui s'applique d'ores et déjà aux dons faits au profit d'associations reconnues d'utilité publique.

(Boursier.com) — Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, et Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, ont annoncé mercredi que les entreprises qui font dons de matériel sanitaire (masques, gels hydroalcooliques, tenues de protection et respirateurs) à des établissements de santé, à des établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, à des professionnels de la santé ou à des services de l'État et des collectivités territoriales, pourront déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) supportée à l'occasion de l'acquisition ou de la fabrication de ces matériels.

En principe, la TVA supportée à l'occasion de la fabrication ou l'acquisition de biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal (cadeaux ou dons) n'est pas déductible...

Mesures exceptionnelles

Compte tenu des circonstances, les obligations déclaratives pour bénéficier de cette tolérance seront allégées, explique Bercy. Cette décision ainsi que ses modalités d'application seront fixées par rescrit publié au BOFIP...