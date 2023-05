Découvrez le classement des jobs d'été les mieux payés !

Le "client mystère" en tête de liste...

(Boursier.com) — QAPA , la solution digitale Adecco, dévoile son baromètre de l'emploi dédié aux jobs d'été 2023... Un classement qui fait part encore d'une importante proportion de postes à pourvoir dans l'hôtellerie/restauration, mais également de nouveaux métiers comme celui de... "client mystère".

Depuis de nombreuses années, le secteur de l'hôtellerie/restauration représente la plus grande majorité des jobs d'été les mieux rémunérés. Ainsi, on retrouve dans le classement 2023 des postes de voituriers dont les salaires mensuels sont compris entre 1.850 euros et 4.030 euros bruts, de barmen entre 1.850 euros et 2.900 euros bruts, mais aussi de serveurs entre 1.765 euros et 2.800 euros bruts...

En 2022, le job de "péager" faisait son entrée dans le classement mais, cette année, c'est celui de client mystère qui prend la tête et propose des salaires mensuels bruts allant de 1.800 euros minimum à... 4.570 euros. Ce métier encore méconnu est très prisé par de nombreuses agences d'audit ou de marketing qui proposent ainsi à leurs marques d'évaluer la qualité d'une prestation. Ce type de poste demande certaines qualités de comédien, notamment pour jouer le jeu d'un client classique et se mettre dans la peau d'une personne "lambda" en train de tester un service...

Classement des jobs d'été les mieux payés en 2023

(sources compilées jusqu'en mai 2023 sur Qapa.fr)ClassementPostesSalaires bruts mensuelsInformations complémentairesMinimumMaximumNo1Client mystère1 800 EUR4 570 EUR No2Voiturier1 850 EUR4 030 EURBase de travail supérieure à 35h/semaine et pourboiresNo3Péager1 800 EUR3 470 EURAvec travail de nuitNo4Barman1 850 EUR2 900 EURBase de travail supérieure à 35h/semaineNo5Serveur1 765 EUR2 800 EURAvec les pourboiresNo6Plagiste1 765 EUR2 800 EURAvec les pourboiresNo7Animateur Festival1 800 EUR2 600 EUR No8Billettiste1 770 EUR2 500 EUR No9Mascotte1 770 EUR2 400 EUR No10Agent d'accueil1 760 EUR2 200 EUR No11Caissière1 750 EUR2 200 EUR No12Réceptionniste1 770EUR2 150 EUR No13Vendangeur1 770 EUR2 100 EURBase de travail supérieure à 35h/semaineNo14Surveillant baignade1 770 EUR2 100 EUR No15Préparateurs de commandes1 770 EUR Base de travail supérieure à 35h/semaine