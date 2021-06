Déconfinement : vers une levée du couvre-feu avant le 30 juin ?

(Boursier.com) — Le couvre-feu à 23h a-t-il encore un sens... ? Si la mesure imposée à l'automne dernier doit être totalement levée le 30 juin prochain selon le calendrier du déconfinement en France, plusieurs voix s'élèvent pour demander sa suppression avant la fin du mois, s'appuyant sur une amélioration des indicateurs épidémiques.

Par ailleurs, la règle semble de moins en moins respectée en France. Ce week-end, les forces de l'ordre sont intervenues à l'esplanade des Invalides à Paris pour mettre fin à une fête géante non autorisées. Dimanche, une nouvelle fête rassemblant de nombreux jeunes a pris forme aux Tuileries. Des centaines de fêtards étaient également réunis sur une plage à Nice...

Réagissant aux fêtes sauvages parisiennes, la présidente LR de la région Île-de-France Valérie Pécresse a plaidé pour la levée totale du couvre-feu. "Il faut dire à la jeunesse, on vous demande de respecter les gestes barrière, faites-le, et en échange, on supprime le couvre-feu", a-t-elle proposé sur 'BFM Politique'.

"Je pense que sur les gestes barrière et le protocole sanitaire, on doit être intransigeants. Mais s'il y avait cette soupape où l'on élargissait le couvre-feu, le mettre un peu plus tard, tout en continuant de travailler sur le protocole sanitaire, je pense qu'on trouverait un donnant-donnant qui apaiserait et donnerait un peu de respiration aux Français", a-t-elle estimé.

"Aujourd'hui plus personne ne comprend rien aux consignes sanitaires : pourquoi 23h plutôt que minuit ? Pourquoi ouvrir un stade et pas d'autres ? Il faut se poser maintenant la question de la levée du couvre-feu", a de son côté tweeté le chef de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon.

Interrogé sur 'RMC' dimanche, l'épidémiologiste Martin Blachier a estimé que "sur le plan sanitaire", le couvre-feu à 23h n'avait "pas énormément de sens" (...) "L'été appuie très fort sur l'épidémie, il n'y a plus trop lieu d'avoir ces étapes les unes après les autres", a-t-il expliqué, tout en considérant qu'il est "peu probable pour le gouvernement de changer une recette qui, finalement, a fait ses preuves".

En effet, l'exécutif ne compte pas toucher au calendrier. Si la situation s'améliore et la vaccination avance, "le virus est toujours là, la pandémie existe encore, donc il y a besoin de respecter les mesures sanitaires", a prévenu la ministre de la Citoyenneté Marlène Schiappa, sur 'Europe 1' dimanche. "On a dit que ce serait au 30 juin qu'on pourrait avoir cette levée du couvre-feu, il faut que ça tienne jusque-là", a aussi insisté Aurore Bergé, députée LREM des Yvelines, sur 'CNews' ce lundi.

Pour rappel, le plan de déconfinement du gouvernement prévoyait de décaler l'heure du couvre-feu à deux reprises, avant sa levée total au début de l'été. Ainsi, le 19 mai, il était passé de 19h à 21h. Depuis le 9 juin dernier, le début du couvre-feu a été repoussé à 23h...