Déconfinement : quelle solution pour les petites terrasses ?

"Si vous n'avez qu'une toute petite terrasse avec quatre tables et qu'on vous demande de passer à deux, j'entends parfaitement que des restaurateurs considèrent que cela ne vaut pas le coup de rouvrir", a reconnu Bruno Le Maire...

(Boursier.com) — A partir du 19 mai prochain, les terrasses des bars et restaurants pourront rouvrir avec une jauge de 50% et des tablées ne dépassant pas six personnes. Si de nombreux professionnels sont satisfaits de cette étape de réouverture, d'autres, notamment ceux qui possèdent seulement quelques tables à l'extérieur, estiment que l'ouverture ne serait pas rentable.

"Appliquer la règle de 50% lorsque vous avez 40 tables et qu'on vous demande de n'en mettre que 20, c'est un effort surmontable", a affirmé ce mercredi sur 'CNews' le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Mais si vous n'avez qu'une toute petite terrasse avec quatre tables et qu'on vous demande de passer à deux, j'entends parfaitement que des restaurateurs considèrent que cela ne vaut pas le coup de rouvrir", a reconnu le locataire de Bercy, qui promet d'étudier la question et s'est dit ouvert à des aménagements en fonction de la taille des espaces extérieurs.

Une solution "dans la journée"

Ainsi, une alternative à la jauge des 50% pour les petites terrasses sera étudiée "dans la journée" avec le Premier ministre Jean Castex, a-t-il assuré, précisant que l'objectif est de "voir si la règle peut être aménagée pour les toutes petites terrasses".

Le nombre de tables en dessous duquel une terrasse sera considérée comme "petite" n'a pas encore été arrêté, mais la décision sera prise "dans la journée", a insisté le ministre de l'Economie.

Par ailleurs, Bruno Le Maire est revenu sur la question des discothèques, qui sont les seuls établissements à ne pas avoir eu de perspective de réouverture. Leur réouverture cet été a été évoquée mais la décision n'est "pas encore arrêtée", a-t-il indiqué, ajoutant qu'une clause de revoyure est prévue mi-juin et rappelant que les établissements qui sont fermés "bénéficient du fonds de solidarité".

Les terrasses pourront rouvrir à 100% dès le 9 juin

Pour rappel, le chef du gouvernement a détaillé en début de semaine les conditions du déconfinement et de la réouverture de plusieurs lieux. Ainsi Jean Castex a précisé que les terrasses des restaurants et des bars rouvriront bien le 19 mai avec une jauge limitée à 50% et des tables de six personnes maximum.

A partir du 9 juin, les terrasses pourront rouvrir à 100% de leur capacité, toujours avec des tablées de six, et les salles en intérieur accueillir à nouveau des clients, avec jauge de 50% et tablées de six. A compter du 30 juin, ces établissements pourront rouvrir complètement en intérieur, dans le respect des gestes barrière et d'un protocole sanitaire si la situation épidémique l'exige, mais sans service en comptoir pour les bars.