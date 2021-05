Déconfinement : Olivier Véran confirme la réouverture des terrasses le 19 mai

"Nous sommes tombés en dessous de la barre symbolique des 5.000 patients atteints du Covid en réanimation", a indiqué le ministre de la Santé...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les étapes du déconfinement seront-t-elles respectées... ? Alors qu'Emmanuel Macron a dévoilé un calendrier de réouverture échelonné, le ministre de la Santé Olivier Véran a confirmé ce lundi que les terrasses des cafés et restaurants rouvriront le 19 mai prochain, indiquant que la pression sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 diminuait dans les hôpitaux.

"Les terrasses des restaurants rouvriront le 19 mai... C'est heureux", a-t-il commenté sur 'LCI', tout en revenant sur la situation sanitaire : "aujourd'hui, le virus circule encore à un niveau qui est élevé, avec quasiment 18.000 cas diagnostiqués par jour en moyenne, mais ce n'est plus 40.000 cas comme il y a un mois et demi".

"Nous sommes tombés en dessous de la barre symbolique des 5.000 patients atteints du Covid en réanimation... C'est encore beaucoup, c'est encore trop ! Cela ne nous permet par exemple d'arrêter la déprogrammation des soins pour les malades non Covid mais les perspectives sont plutôt bonnes", a estimé le ministre...

Une quatrième vague n'est pas à craindre "dans l'immédiat"

"La période estivale nous permettra sans doute aussi de renforcer notre efficacité face à l'épidémie", a expliqué Olivier Véran, avant de préciser : "mais on restera vigilants". D'autre part, il a assuré qu'une quatrième vague n'était pas à craindre "dans l'immédiat"...

"Nous n'allons pas tout d'un coup arrêter complètement notre vigilance... Donc on va vaincre cette vague épidémique et j'espère sincèrement qu'on descendra au niveau le plus faible possible", a souhaité le ministre de la Santé.

"Les Français sont responsables"

A l'approche du pont de l'Ascension, Olivier Véran a également appelé les Français à la plus grande vigilance. "Cela ne veut surtout pas dire qu'il faudrait trop relâcher nos efforts aujourd'hui [...] On ne va pas la compromettre en faisant n'importe quoi mais je suis convaincu, encore une fois, que les Français sont responsables", a-t-il encore estimé.

Pour rappel, le président de la République avait présenté fin avril un calendrier du déconfinement en "quatre étapes", comprenant une accélération à partir du 19 mai, avec le retour des terrasses des bars et restaurants et le couvre-feu repoussé à 21h00. "Il nous faut retrouver notre art de vivre à la française, en restant prudents et responsables", avait souhaité le chef de l'Etat