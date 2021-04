Déconfinement : levée des restrictions de circulation le 3 mai ?

Mise en place début avril, la limitation des déplacements à 10 km du domicile sauf motif impérieux devrait être levée le 3 mai prochain, ont indiqué des sources au sein de l'exécutif à 'BFMTV'.

(Boursier.com) — Alors qu'un nouveau Conseil de défense sanitaire se tient ce mercredi à l'Elysée, plusieurs pistes semblent être privilégiées pour le déconfinement. Concernant les restrictions de circulation mises en place depuis début avril, elles devraient bien être levées le 3 mai prochain, ont indiqué des sources au sein de l'exécutif à 'BFMTV'.

Le gouvernement s'en tiendra ainsi aux annonces d'Emmanuel Macron, qui avait annoncé le 31 mars dernier, pour quatre semaines à partir du samedi 3 avril (soit jusqu'au 2 mai) la limitation des déplacements à 10 km du domicile sauf motif impérieux.

Sur la question de la réouverture des terrasses et de certains lieux culturels, la date du 17 mai est privilégiée. Mais aucune décision ferme n'a pour l'heure été prise et l'exécutif préfère rester prudent.

Ouvrir tous les lieux de culture ?

"C'est le président qui souhaite plutôt ouvrir tous les lieux de culture et ne pas faire du catégoriel". Là encore toutefois, rien n'est définitivement tranché", affirme une source au sein de l'exécutif interrogée par 'BFMTV'.

Par ailleurs, la notion de territorialisation n'est pour le même pas évoquée pour ce déconfinement, alors que le ministre de la Santé, interrogé par 'Le Télégramme', s'était dit "ouvert à l'idée d'une approche territoire par territoire dans la levée des mesures de freinage".

Nouveau Conseil de défense

Olivier Véran a évoqué une décroissance de l'épidémie depuis cinq jours, avec moins de nouveaux cas de contamination quotidiens. "On était monté à 40.000, on est aujourd'hui aux alentours de 33.000 cas chaque jour en moyenne", a-t-il détaillé. "Mais cette diminution reste fragile : nous sommes toujours à un niveau très élevé de l'épidémie et la descente n'est pas encore suffisamment rapide et tranchée", a-t-il néanmoins souligné.

Ce mercredi, Emmanuel Macron réunit ainsi un nouveau Conseil de défense sanitaire. La fin des vacances scolaires sera également évoquée et les ministres devront notamment trancher les conditions de reprise des cours pour les écoliers. Les élèves du primaire devraient retourner en classe le 26 avril, tandis que collégiens et lycéens attendront eux le 3 mai.