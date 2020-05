Déconfinement : le gouvernement annonce la création d'un "chèque vacances tourisme"

Le gouvernement envisage une aide pour les plus modestes pour les départs en vacances, qui pourrait prendre la forme de "chèques vacances tourisme" financés par les régions.

(Boursier.com) — Alors que le gouvernement avait dévoilé la semaine dernière un plan de relance du tourisme "massif", le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a évoqué ce mercredi une aide pour les plus modestes pour les aider à partir en vacances. Interrogé sur 'RTL' sur la question de la gratuité des autoroutes pour cet été, Jean-Baptiste Lemoyne a en effet affirmé vouloir se concentrer sur "ceux qui ne partent pas en vacances".

"Nous travaillons avec les régions pour mettre en place des chèques vacances tourisme pour cet été", a-t-il indiqué, précisant que certaines d'entre elles "veulent mettre l'accent sur les plus modestes, d'autres celles et ceux qui ont été en première et en deuxième ligne".

"Ce sera très adapté naturellement aux souhaits des régions, mais avec l'Agence nationale des chèques vacances, nous avons un outil qui permettra de favoriser le départ de gens qui ont, parfois, vécu le confinement dans des petits appartements, en étant à plusieurs...", a insisté le secrétaire d'État.

Quel budget ?

Jean-Baptiste Lemoyne n'a toutefois pas pu préciser quel budget sera alloué à cette initiative. "On est en train d'y travailler. Réponse début juin", a indiqué le secrétaire d'Etat, rappelant que "le président de la République a demandé qu'un plan global soit préparé".

Pour rappel, le Premier ministre Édouard Philippe avait dévoilé jeudi dernier son plan de sauvetage pour le tourisme, frappé de plein fouet par les deux mois de confinement. Il représente "pour les finances publiques un engagement de 18 milliards d'euros". Les Français avaient par ailleurs appris qu'ils pourraient partir en vacances dans tout l'Hexagone cet été en dépit de la pandémie de Covid-19.

Vers une prolongation de la durée de la validité des chèques vacances ?

Interrogé également sur la question d'une possible prolongation de la durée de la validité des chèques vacances distribués par les entreprises, Jean-Baptiste Lemoyne a souhaité rappeler que l'Agence nationale des chèques vacances avait déjà pris "l'initiative de prolonger les chèques qui venaient à échéance au mois de mars", qui ont une validité de deux ans.

"Il faudra regarder pour les mois d'avril et mai pour les prolonger d'un ou deux mois, et ainsi permettre qu'ils soient dépensés", a affirmé le secrétaire d'Etat, avant d'ajouter : "On a un été qui va repartir avec de la demande domestique, un été 'bleu, blanc, rouge'".