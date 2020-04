Déconfinement : l'inquiétude monte chez les salariés de la SNCF et de la RATP

Déconfinement : l'inquiétude monte chez les salariés de la SNCF et de la RATP









Les principaux syndicats de la SNCF et de la RATP réclament des masques FFP2 pour ceux qui reprendront le travail.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A la veille des annonces du Premier ministre Edouard Philippe qui doit dévoiler le "plan du déconfinement", les syndicats de la SNCF et de la RATP s'inquiètent des conditions de la reprise des transports en commun. Ce lundi, le secrétaire général de la CGT-Cheminots Laurent Brun a notamment évoqué le problème des protections des salariés.

"Techniquement" le 11 mai, il sera "possible de reprendre au moins partiellement l'activité", mais "la question, ce sera quel niveau de protection on pourra garantir aux usagers et aux salariés", a-t-il souligné sur 'BFMTV'.

"On veut des masques, des protections, un certain nombre de dispositions, pour être sûr qu'on ne se contaminera pas, qu'on ne contaminera pas les usagers, les familles", a réclamé le secrétaire général du premier syndicat du groupe ferroviaire.

Des arrêts de travail en l'absence de masques FFP2 ?

"Si on n'organise pas de distanciation sociale dans les trains, il faut impérativement qu'on ait des masques FFP2", qui sont "le niveau de sécurité adéquat", a-t-il insisté. Interrogé sur la possibilité d'arrêts de travail de cheminots en l'absence de ces masques, Laurent Brun a affirmé que ce seront "les salariés qui le décideront".

Côté métros, l'Unsa-RATP a également demandé des "moyens de protection incontournables" pour ses agents. Pour le déconfinement, "des masques, gels hydroalcooliques" devront "être à disposition des agents en quantités importantes" et "disponibles pour (les) voyageurs", a précisé le premier syndicat de la régie dans un communiqué.

"La RATP n'a pas à financer" ces masques

Toutefois, pour le syndicat, "la RATP n'a pas à financer" ces masques. Elle "peut participer" à leur distribution", mais "il n'est pas question" que le contrôle du port du masque "repose sur (les) seuls agents de sécurité" de la régie, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, l'Unsa-RATP a estimé que "le respect des règles de distanciation sociale" sera "ingérable par l'entreprise" sur ses réseaux. "Chaque voyageur devra se responsabiliser et les employeurs être au niveau de l'enjeu", en privilégiant le télétravail même après le déconfinement et en lissant des horaires de travail "pour étaler les heures d'affluence", a expliqué le syndicat.