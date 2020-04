"Déconfinement" : Edouard Philippe attendu à l'Assemblée nationale sous haute tension

Une majorité de parents ne veut pas renvoyer les enfants à l'école, montre un sondage. La popularité de l'exécutif est au plus bas...

(Boursier.com) — Le rendez-vous s'annonce à haut risque ce mardi pour Edouard Philippe, qui présentera à 15 heures sa stratégie générale pour le déconfinement face à l'Assemblée nationale. Des annonces qui inquiètent un grand nombre de citoyens, mais aussi les élus politiques, après 42 jours de mise à l'arrêt du pays...

Le maintien, dans la foulée, du vote des députés sur ce plan a engendré lundi un flot de critiques de l'opposition sur la méthode de l'exécutif, également épinglée par des élus de la majorité qui réclamaient un vote à part sur la question du "tracking".

Finalement un vote global

Le gouvernement, qui avait initialement prévu deux votes distincts dont l'un début mai, a finalement annoncé samedi soir la tenue d'un vote global sur la "stratégie nationale de déconfinement" à l'issue de sa présentation par le Premier ministre, Edouard Philippe, mardi à 15h...

75 députés représentant les 8 groupes parlementaires, sur un total de 577, devraient être présents. L'annonce surprise de Matignon a suscité l'émoi des parlementaires qui ont réclamé tout au long de la journée de dimanche un délai supplémentaire, de 24 heures minimum, pour examiner le plan gouvernemental...

Popularité en berne

Mais les élus ne sont pas les seuls à appréhender... La confiance envers l'exécutif pour la gestion de la crise liée au coronavirus a encore reculé d'1 point, pour s'établir à 40%. Il s'agit de son plus bas niveau, montre le baromètre quotidien CoviDirect réalisé par OpinionWay pour 'Les Echos'.

"Les Français sont dans l'attente des modalités du plan et semblent perdus par rapport aux consignes. Cette baisse est donc liée aux incertitudes et aux approximations de l'exécutif par rapport aux modalités du déconfinement", explique Bruno Jeanbart, le directeur général adjoint d'OpinionWay.

Pour ne rien arranger, les rumeurs d'un changement de premier ministre ont pris de l'épaisseur ces derniers jours, alors que les dissensions entre l'Elysée et Matignon seraient de plus en plus profondes... La question du report du vote à l'assemblée nationale a fait apparaître de nouvelles divergences de vues entre Emmanuel Macron et Edouard Philippe. Un point de friction qui n'est pas sans rappeler le bras de fer qui avait eu lieu sur le dossier du report des élections municipales qui avait déjà enfoncé un coin entre les deux hommes, le Premier ministre se montrant dans les deux cas particulièrement inflexible.

Parmi les candidats potentiels pour remplacer Edouard Philippe à Matignon, les noms de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin reviennent ainsi avec insistance...

La reprise de l'école très mal acceptée

Sur le terrain, en vue du déconfinement, un des points essentiels du plan semble particulièrement inquiéter les Français : La reprise de l'école, dont le coup d'envoi doit être donné le 11 mai puis s'étaler sur trois semaines, suscite "un très fort sentiment d'angoisse chez les parents d'élèves". Ainsi, 55% déclarent ne pas vouloir envoyer leur enfant en classe et 19% disent même qu'ils ne le feront "certainement pas"...