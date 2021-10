Déchets plastiques : Coca-Cola reste le premier pollueur au monde

Avec 3.223 déchets plastiques ramassés dans 25 pays, Danone occupe la huitième place du classement 2021 des entreprises championnes de la pollution plastique, établi par la coalition mondiale d'ONG "Break Free From Plastic".

(Boursier.com) — Pour la quatrième année de suite, Coca-Cola se retrouve à la première place de ce classement pas vraiment honorifique... Avec 19.826 déchets plastiques identifiés dans 39 pays, la marque de sodas américaine reste en effet championne du monde de la pollution plastique, selon le classement 2021 établi par la coalition mondiale d'ONG, "Break Free From Plastic", qui envoie ses volontaires du monde entier ramasser les déchets plastiques.

La multinationale se classe loin devant les autres industries de l'agroalimentaire, en enregistrant une empreinte supérieure à celles de PepsiCo et Unilever réunis, qui sont respectivement deuxième avec 8.231 déchets plastiques et troisième avec 6.079.

"Les principaux pollueurs de plastique comme Coca-Cola privilégient des dépenses en greenwashing au lieu de reconcevoir l'emballage de leurs produits", affirme la coalition dans un rapport. Pour la première édition de son palmarès en 2018, "Break Free From Plastic" avait recensé 9.216 détritus de plastique associés aux produits commercialisés par Coca-Cola, puis 11.732 en 2019, et 13.834 l'an dernier.

Une entreprise française dans le classement

Concernant le reste du classement 2021, Nestlé occupe la quatrième place (4.149 déchets plastiques recensés dans 30 pays). Viennent ensuite Procter & Gamble (1.939 déchets dans 30 pays), Mondelez International (2.065 détritus dans 28 pays) et Philip Morris (1.505 déchets plastiques dans 26 pays).

Une entreprise française rentre pour le première fois dans le palmarès : Danone se place en huitième position, avec 3.223 déchets plastiques ramassés dans 25 pays. Loin derrière, se trouvent Mars à la neuvième place et Colgate-Palmolive à la dixième place.

99 % du plastique d'origine fossile

"Plus de 99% du plastique est fabriqué à partir de combustibles fossiles. Pour réellement 'fermer le robinet' de la pollution plastique, les entreprises doivent arrêter de produire autant de plastique et garder les combustibles fossiles dans le sol", estime le mouvement Break Free From Plastic.

"Si la production de plastique se poursuit selon les projections de l'industrie, d'ici 2050, les rejets de gaz à effet de serre issus des plastiques pourraient représenter 10 à 13% de la totalité du budget carbone restant", prévient-il...