Décès du milliardaire brésilien Abilio Diniz, deuxième actionnaire de Carrefour

(Boursier.com) — Figure importante de la grande distribution au Brésil comme en France, le milliardaire brésilien Abilio Diniz est décédé dimanche à São Paulo... Âgé de 87 ans, il était hospitalisé à l'hôpital Albert Einstein et souffrait d'une insuffisance respiratoire causée par une pneumopathie, comme l'a indiqué ce lundi son service de presse dans un communiqué.

"Abilio Diniz était un aventurier aux mille vies, entrepreneur exceptionnel, sportif de haut niveau, homme de médias et de culture. Il aimait la vie, l'amour et la vitesse, et nourrissait une passion singulière pour la France et l'un de ses fleurons, Carrefour, dont il était l'indéfectible allié", a écrit le dirigeant du distributeur, Alexandre Bompard, dans un message publié sur X.

L'homme d'affaires brésilien, qui a bâti un empire dans le secteur de la grande distribution, était membre du conseil d'administration du groupe français Carrefour. Il était aussi vice-président de Carrefour Brasil...

— Alexandre Bompard (@bompard), via Twitter

Une fortune estimée à 2,4 milliards de dollars

A la fin des années 1950, il a cofondé Pão de Açucar, qui est devenu la plus grande chaîne de supermarchés au Brésil. Après une série de fusions et d'acquisitions, le contrôle du groupe brésilien est passé aux mains du français Casino en 2012.

En 2013, Abilio Diniz a quitté l'entreprise qu'il avait contribué à fonder, prenant alors la présidence de la société brésilienne de transformation alimentaire BRF, où il a occupé ce poste pendant cinq ans...

En 2014, le milliardaire brésilien a acquis une participation dans Carrefour Brasil par l'intermédiaire de sa société d'investissement privée Peninsula. L'an dernier, Forbes a estimé sa fortune à 2,4 milliards de dollars (2,2 milliards d'euros).