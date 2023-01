Début des soldes d'hiver dans un climat d'inflation

Les prix de l'habillement ont ainsi progressé de 6% en 2022 et devraient progresser encore de l'ordre de 5% en 2023.

(Boursier.com) — Le coup d'envoi des soldes d'hiver a été donné ce mercredi dans la plupart des départements en France. Cette période de rabais, désormais précédée de nombreuses "ventes privées" et autres promotions dans les magasins, doit s'étaler jusqu'au 7 février.

"La multiplication des occasions d'acheter à prix réduit avant les soldes en a émoussé peu à peu l'intérêt : ils ne représentent plus aujourd'hui que 15% du chiffre d'affaires annuel du secteur textile, contre 22% en 2016", rappelle la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, citant les données de Kantar.

Des stocks assez faibles

En région parisienne, les rabais étaient déjà conséquents (autour de -30 à -40%) dans la plupart des enseignes et les commerçants indépendants ont également adopté cette tendance. La plupart des commerçants interrogés ont toutefois indiqué avoir géré prudemment leurs commandes et donc disposer de stocks assez faibles, selon la CCI.

L'inflation s'invite également dans ces soldes : la hausse des matières premières a provoqué cette année des hausses de prix, même si les commerçants n'ont pas toujours répercuté la totalité des hausses sur leurs tarifs. Les prix de l'habillement ont ainsi progressé de 6% en 2022 et devraient encore monté de l'ordre de 5% en 2023 (chiffres de l'Institut Français de la Mode). Avec une inflation évaluée par l'Insee aux environs de 5,9% en 2022 et qui devrait perdurer cette année, les consommateurs sont prudents et ont tendance à limiter leurs achats, d'autant plus qu'ils doivent affronter la hausse des prix de l'énergie.

Arbitrages de consommation

La CCI rappelle qu'en effet "dans les périodes de difficultés économiques, les arbitrages de consommation se font au détriment des achats considérés comme non prioritaires, au premier rang desquels les articles d'habillement et les chaussures".

La météo plutôt douce ne devrait par ailleurs pousser les consommateurs à s'offrir les grosses pièces de l'hiver (parkas, manteaux, doudounes, bottes) à des prix assez élevés, ce qui aurait pu permettre aux commerçants de réaliser un bon chiffre d'affaires.