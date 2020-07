De l'impact du Covid-19 sur la consommation responsable des Français...

Deuxième édition du baromètre de la consommation responsable réalisé par relevanC

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Deux mois après la fin du confinement, relevanC (filiale du groupe Casino), dresse un bilan de l'impact du Covid-19 sur la consommation responsable des Français.

Cette deuxième édition du baromètre de la consommation responsable, réalisée du 13 mars au 23 juin 2020, porte sur la période du confinement et du début du déconfinement. Un focus est apporté sur la période du confinement afin de mesurer la consommation responsable des Français pendant la crise sanitaire.

5 indicateurs Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) sont suivis, sur un panel de 1,1 million de clients représentatifs de la population Française : "Consommer bio", "Soutenir les producteurs", "Produire moins de déchets", "Réduire les protéines animales" et "Limiter son impact écologique".

"Consommer bio"

La crise du Covid-19 n'a pas ralenti la consommation de produits biologiques. 86% des Français ont acheté un produit labellisé bio entre le 13 mars et le 23 juin 2020, soit 1% de plus que l'année dernière à la même période. Cette hausse a été encore plus marquée pendant le confinement (+5%).

La consommation de produits bio représente désormais près de 10% des dépenses des Français, en augmentation de 2% par rapport à l'année dernière.

Soutenir les producteurs

À la peine ces derniers mois, les produits qui permettent de garantir une rémunération plus juste des producteurs ont été redynamisés pendant et après le confinement : 39% des Français en ont acheté, en hausse de 4% par rapport à l'année dernière.

Cette tendance est encore plus significative pendant le confinement, avec une hausse de 18% par rapport à l'année précédente.

Produire moins de déchets

Près d'un quart des Français ont acheté des produits en vrac pendant et après le confinement, un chiffre en augmentation par rapport à l'année dernière (+6%).

Réduire les protéines animales

Sur les rayons Traiteur, Ultra-Frais et Laits, la consommation de produits végétaux est en recul (-11%). La priorité semble avoir été donnée aux produits locaux et peu transformés, et seulement une faible part des dépenses des Français a été consacrée aux produits permettant de réduire sa consommation de protéines animales (1%), en recul de 12% par rapport à l'année dernière.

Le défi de ces prochains mois sera de rassurer les consommateurs sur l'origine et l'impact social de ces produits...

Limiter son impact écologique

Déjà en très forte croissance avant le confinement, la demande de produits d'entretien et d'hygiène écologiques s'est accélérée pendant cette période.

Plus d'un Français sur deux a acheté des produits d'hygiène et d'entretien écologiques, avec une hausse de 19% de la consommation pendant le confinement par rapport à l'année précédente. Ainsi les dépenses consacrées aux produits écologiques représentent 4% du budget des ménages, en hausse de 8% par rapport à l'année dernière.

Le prochain baromètre trimestriel permettra de savoir si ces changements de tendances se confirment dans le comportement des Français...