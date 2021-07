De l'impact d'une plus grande diversité sur la performance de l'entreprise à travers l'inclusion des LGBT

Principales conclusions du rapport " From LGBT 350 to LGBT 400 : Pride and corporate performance "

(Boursier.com) — En l'honneur du "Pride month" qui s'est déroulé au cours du mois de juin dernier, Credit Suisse a revisité les conclusions de son rapport " LGBT-350 ", lancé en décembre 2020, et approfondit la question de l'impact d'une plus grande diversité sur la performance de l'entreprise à travers le prisme de l'inclusion des LGBT, dans son rapport " LGBT 400 ".

Les principales conclusions du rapport " From LGBT 350 to LGBT 400 : Pride and corporate performance " sont les suivantes...

Une meilleure inclusion de la communauté LGBT+ ne conduit pas seulement à une plus grande égalité mais est également importante d'un point de vue économique... Considérant que 5 à 10% de la population est LGBT+ et que les consommateurs LGBT+ ont des habitudes de consommation similaires à celles des consommateurs non-LGBT+, le pouvoir d'achat des LGBT+ représente environ 2.700 à 5.600 milliards de dollars du G20. En d'autres termes, si la communauté LGBT+ était une économie, elle serait la troisième ou quatrième au monde.

Le "Rainbow Index" - outil d'analyse comparative annuel d'ILGA-Europe évaluant les développements politiques et juridiques dans la communauté LGBT+ - montre que, dans le contexte de la pandémie, la progression des droits LGBT+ a été complètement paralysée. Credit Suisse examine les résultats pays par pays et évalue les raisons pour lesquelles les scores ont été amené à changer.

Panier pondéré

Pour examiner l'impact d'une meilleure inclusion sur le lieu de travail, Credit Suisse a créé un panier pondéré basé sur la capitalisation boursière d'environ 350 entreprises inclusives de la communauté LGBT. Credit Suisse a sélectionné les entreprises en utilisant un certain nombre de données externes portant sur l'évaluation des politiques, des pratiques et des avantages d'une entreprise pour les employés LGBT+ (Corporate Equality Index 2021)

Dans ce rapport, Credit Suisse étudie les résultats de 50 nouvelles entreprises françaises. Credit Suisse constate que les entreprises LGBT ont surperformé l'index MSCI ACWI (hors composantes LGBT) de 432 points de base par an depuis 2010. Une augmentation notable par rapport à l'alpha global de 378bps observé dans le rapport de décembre 2020.

Kering se distingue

Pour les investisseurs sensibles à cette thématique, le rapport met en avant 28 entreprises, dont 4 en Asie, 9 en Europe et 15 aux États-Unis. Parmi celles-ci, 26 obtiennent un score supérieur à la moyenne pour la qualité, les 28 obtiennent un score supérieur à la moyenne pour l'ESG et 23 obtiennent également un score supérieur à la moyenne pour le momentum.

Kering est listé parmi les entreprises européennes qui obtiennent un score supérieur à la moyenne en matière de qualité, de momentum, de valorisation et de transition ESG. Schneider Electric n'apparaît plus dans le classement en raison de la perte de son score maximal de 100 dans l'indice d'égalité du HCR...