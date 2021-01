De l'attractivité internationale de l'Ile-de-France face à la crise

De l'attractivité internationale de l'Ile-de-France face à la crise









Global Cities Investment Monitor 2020 publication de la 11ème édition

Crédit photo © Espaces Atypiques

(Boursier.com) — Le Global Cities Investment Monitor est le baromètre international de référence sur les investissements étrangers dans les grandes métropoles mondiales.

Il est réalisé par KPMG en partenariat avec Paris Capitale Economique et Choose Paris Region. Cette édition présente les résultats définitifs de 2019, des premières tendances à consolider sur 2020 et un volet prospectif réalisé avec le cabinet Opinion Way.

CLASSEMENT GLOBAL POUR 2019 : L'ILE-DE-FRANCE CONSOLIDE SA PLACE DANS LE DUO DE TETE

Au classement mondial des destinations d'investissements réalisés au cours de l'année Paris conforte sa seconde place. Cette position exceptionnelle consacre l'aboutissement d'une décennie qui aura été, pour Paris, celle des "10 glorieuses de l'attractivité".

Les investisseurs placent spontanément Paris et sa région en tête des grandes métropoles mondiales pour le développement durable, devant Londres, New York et Berlin.

L'Ile-de-France capitalise ainsi sur une marque construite lors des Accords de Paris ("Cop 21") et sur ses excellents résultats pour la qualité de ses infrastructures et de son cadre de vie. Cette perception positive par les investisseurs se traduit concrètement dans le nombre de projets d'investissement puisque l'Ile-de-France est première pour les investissements dans les technologies de l'environnement, devant Berlin, Stockholm, Amsterdam, Sydney, Copenhague ou Oslo.

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024 : UN LEVIER D'ATTRACTIVITE CONFIRME

A quatre ans des Jeux Olympiques et Paralympiques, 38% des investisseurs déclarent que cet évènement les incite à considérer Paris comme une destination pour investir.

C'est un résultat important en termes de retombées d'attractivité pour un seul évènement et qui est renforcé par la très bonne image de l'Ile-de-France sur les infrastructures et la qualité de vie. Beijing, Sao Paolo et Londres avaient précédemment bénéficié aussi d'un surcroît très net d'investissements internationaux l'année des Jeux et les deux années précédentes, ce qui augure une dynamique forte pour Paris dans les prochaines années...

CONSTANCE POLITIQUE ET SECURITE JURIDIQUE

"La stabilité politique et la sécurité juridique" représentent le premier critère dans le choix d'une destination d'investissement. Or sur ce critère la région capitale de la France ne cesse de gagner des places depuis 10 ans et figure maintenant au deuxième rang mondial. Cette remarquable remontée est liée à l'engagement résolu des collectivités et de l'Etat dans la réalisation des chantiers du Grand Paris.

La constance dans la mise en oeuvre de ce chantier emblématique s'est avérée être un facteur déterminant de la confiance des investisseurs. Cette stabilité de l'Ile-de-France est également liée à la diversité de son économie... Contrairement à des destinations comme Londres, qui ont une dépendance très forte à quelques secteurs, l'Ile-de-France figure dans les destinations les plus attractives autant pour la finance et les services que pour les activités logistiques ou industrielles.

DES ANTICIPATIONS NETTEMENT POSITIVES

L'année 2020 est marquée par une baisse brutale des investissements au niveau mondial sans qu'aucune destination n'échappe à cette baisse. En ce qui concerne Paris, beaucoup de projet sont annoncés comme reportés ou suspendus à ce stade et plus rarement abandonnés.

La diversité de l'économie francilienne, la dynamique liée aux projets du Grand Paris ou encore son positionnement de leader sur des secteurs d'avenir comme les technologies de l'environnement peuvent permettre à la région de résister moins mal que d'autres à la crise et de redémarrer rapidement. Cette analyse est largement partagée par les investisseurs qui anticipent sur 3 ans une progression de l'attractivité du Grand Paris, nettement devant Londres...

CONTEXTE EUROPEEN : UN CONTINENT LEADER MONDIAL

L'Ile-de-France a ainsi pleinement bénéficié de son positionnement de première destination des investissements européens.

En effet, au cours de la décennie écoulée, l'Europe a largement renforcé sa place de leader mondial, en étant de très loin la première source (52%) et la première destination (46%) des investissements internationaux, loin devant l'Asie (23%) et l'Amérique du Nord (13%).

METHODOLOGIE

L'enquête monde, réalisée auprès de plus de 500 investisseurs internationaux, fait le point sur leurs perceptions des global cities, leurs anticipations, et leurs critères d'investissements. Conduite de mars à juillet 2020 dans 20 pays par OpinionWay elle a été commandée par KPMG France, Greater Paris Investment Agency et Choose Paris Region. Les résultats sont pondérés en fonction de la part du pays dans le total des investissements internationaux émis (Base FDi). Chacune des global cities mentionnées doit s'entendre dans ce contexte en tant que pôle économique de rayonnement et d'attractivité mondiaux, transcendant ses frontières administratives et politiques internes.

Les investissements sont tracés par la base de données FDi Markets qui recense les projets publiés dans plus de 188.000 sources depuis 2003. Les projets s'entendent au sens de projets nouveaux "Greenfield" ou d'extensions, mais pas de prises de participation ou de joint-venture.