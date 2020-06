De grandes entreprises soutiennent les manifestations pour George Floyd

De grandes entreprises soutiennent les manifestations pour George Floyd









Netflix, Nike, Adidas, Gucci ou Michael Kors ont publié des messages de soutien ces dernières heures, après la mort de cet afro-américain décédé après avoir été plaqué au sol par un policier.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Gucci, Nike, Netflix, Adidas... Les grandes entreprises, surtout aux Etats-Unis, ont multiplié les messages de soutien ces dernières heures, alors que depuis plus d'une semaine, des manifestations sont organisées dans plusieurs grandes villes des Etats-Unis chaque soir, pour protester contre la mort de George Floyd, cet afro-américain décédé après avoir été plaqué au sol par un policier.

L'équipementier sportif Nike a été un des premiers à réagir, en publiant sur les réseaux sociaux une vidéo d'une minute, avec plusieurs messages : "Ne tournez pas le dos au racisme" ou "ne restez pas sans réaction et silencieux". Beau joueur, son concurrent Adidas a reposté ces images, qui ont été visionnées plus de 20 millions de fois. Il y a ajouté ses propres slogans : "Ensemble, nous allons de l'avant. Ensemble, nous apportons des changements." Reebok a rédigé ce texte sur Instagram : "Nous ne vous demandons pas d'acheter nos chaussures. Nous vous demandons de marcher avec quelqu'un d'autre".

Let's all be part of the change.#UntilWeAllWin pic.twitter.com/guhAG48Wbp — Nike (@Nike), via Twitter

Black lives matter

Netflix a aussi choisi Twitter pour prendre position. "Rester silencieux, c'est être complice. Les vies noires comptent. Nous avons une plate-forme et nous avons le devoir de parler à nos membres, employés, créateurs et talents noirs", a écrit la plateforme de vidéos à la demande.

To complicit. Black matter. We platform, Black members, employees, up. — Netflix (@netflix), via Twitter

Une manière de prôner un message d'unité contre le racisme, alors que Donald Trump a mis de l'huile sur le feu en apportant une réponse uniquement sécuritaire et en envoyant l'armée pour répondre aux manifestations, émaillées de violences et de dérapages ? Des dizaines de milliers d'entreprises américaines ont en tout cas réagi, en utilisant massivement le message "we care" dans des "posts" sur Instagram.

Vide politique

Interrogée par l'agence de presse Dow Jones, Ludovica Cesareo, professeur de marketing à l'Université de Lehigh estime que tous ces messages remplissent "un vide de leadership". Selon elle, de nombreux dirigeants politiques envoient des "messages mitigés et déroutants" et confrontés à ce manque de clarté, les consommateurs demandent aux marques de les inspirer et de jouer ce rôle. Le message de Nike a par exemple été salué par certains sur les réseaux sociaux et critiqué par d'autres - de la même manière que les citoyens réagissent aux discours politiques.

Le luxe s'est particulièrement démarqué. Gucci, propriété de Kering, a publié une proclamation contre le racisme rédigée par l'auteur et activiste Cleo Wade. Dimanche, une autre marque le luxe, Michael Kors, a publié une photo avec le message "Unissons nous maintenant, le racisme doit s'arrêter". Le designer belge Dries Van Noten, ou encore la marque italienne Valentino leur ont emboîté le pas, recueillant à chaque fois des milliers de "like".

Huitième nuit de mobilisation

Des dizaines de milliers de personnes sont encore descendues dans les rues des principales villes américaines mardi soir, en dépit des couvre-feux en vigueur, pour une huitième nuit consécutive de manifestations. A New York, Los Angeles, Philadelphie ou encore Atlanta, de vastes marches ont été organisées en la mémoire de George Floyd, et d'autres victimes de violences policières.