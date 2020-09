Data centers : La hausse des investissements en cybersécurité et ses conséquences...

Data centers : La hausse des investissements en cybersécurité et ses conséquences...









La consommation accrue de données nécessitera du stockage supplémentaire...

(Boursier.com) — D 'après Savills, Conseil international en immobilier, le nombre croissant de cyberattaques en Europe a attiré près de 2,3 milliards d'euros d'investissements en capital-risque, au cours des 5 dernières années, dans des entreprises spécialisées en cybersécurité, situées en Europe.

2019 a été l'année record avec 724 millions d'euros investis dans ce domaine ! Par ailleurs, 1,3 milliards d'euros ont été investis au Royaume-Uni, soit plus de la moitié du montant total des investissements sur 5 ans.

Toutefois, on observe également un flux de capitaux croissant vers des entreprises basées en Europe continentale : en premier lieu en France (316 millions d'euros), suivie de la Suisse (303 millions d'euros), de l'Irlande (70 millions d'euros), de l'Allemagne (68 millions d'euros) et de l'Espagne (36 millions d'euros).

Télétravail en vogue

Le nombre d'employés travaillant depuis chez eux sur leurs ordinateurs personnels et le nombre de cyberattaques ayant tous les deux augmenté, suite à la pandémie de Covid-19, l'investissement dans la cybersécurité devrait continuer de s'accroître...

D'après Mike Barnes, Associé Recherche Europe Savills : Les investissements des entreprises dans le marché de la cybersécurité représentent un indicateur important de la demande locative latente des entreprises du secteur ... "Bien que les sièges sociaux des acteurs de la cybersécurité se retrouvent souvent dans la SiliconValley en Californie, de nombreuses entreprises américaines disposent également d'une présence importante en Europe... Palo Alto Networks occupe par exemple actuellement huit étages de l'Oval Tower d'Amsterdam. Mimecast a quant à lui inauguré en 2019 son siège londonien de 7.500 m2 au One Finsbury Avenue et dispose également de bureaux satellites à Amsterdam et Munich pour desservir ses marchés régionaux européens."

Présence importante en Europe

"Nous nous attendons à ce que les entreprises du secteur s'installent dans des villes bénéficiant de forts niveaux de financements privés, notamment au Royaume-Uni, en France et en Suisse. Les financements publics en direction des universités et startups permettront d'attirer les talents en matière de cybersécurité et de favoriser la création de clusters d'entreprises" déclare Jeremy Bates, Directeur OccupationalMarkets EMEA chez Savills.

"La consommation accrue de données nécessitera du stockage supplémentaire, stimulant la demande en matière de data centers. Ces derniers hébergeant les données critiques des entreprises, il est essentiel que ces installations et leurs équipements soient correctement protégés contre les attaques informatiques."