Dans quels secteurs travaillent les immigrés en France ?

Ils sont 2,7 millions de travailleurs d'après les derniers chiffres du ministère du Travail, et occupent un emploi sur dix en France.

Crédit photo © Y. Chanoit / Bouygues Construction

(Boursier.com) — Les travailleurs immigrés occupent un emploi sur dix en France... D'après les derniers chiffres du ministère du Travail, publiés ce vendredi, ils étaient 2,7 millions en 2017.

Ils sont le plus souvent recrutés dans les services, comme employés de maison (38,8%), agents de gardiennage et de sécurité (28,4%), ouvrier non qualifiés du gros oeuvre du bâtiment (27%), et ouvriers qualifiés du gros oeuvre du bâtiment (24,8%).

Politique et... clergé

Très représentés chez les professionnels de la politique et dans le clergé (24,1%), et chez les cuisiniers (22%), ils sont nombreux aussi dans l'hôtellerie et la restauration, tout comme dans les métiers de l'hygiène et de l'entretien.

La Dares, qui publie cette étude, note que ces travailleurs exercent des métiers plus difficiles, qu'il s'agisse des contraintes physiques et/ou de rythme, de travail répétitif, de périodes de travail en dehors des plages de travail habituelles, ou de morcellement des journées. Il s'agit aussi le plus souvent de postes en tension, qui subissent des difficultés de recrutement.

Fortes variations

Les métiers exercés par les immigrés varient fortement selon le sexe, l'âge, l'ancienneté de présence sur le territoire, mais aussi selon le pays de naissance, y compris au sein d'un continent donné. Les natifs européens, qui représentent un tiers de l'ensemble de la main-d'oeuvre immigrée, et qui sont plus souvent naturalisés français, ont globalement les métiers les plus proches des non-immigrés.

Selon la Dares, 12% des travailleurs immigrés sont nés au Portugal et ils sont particulièrement représentés chez les ouvriers du BTP et dans les services aux particuliers. Par ailleurs, 27% sont nés en Algérie, au Maroc ou en Tunisie et travaillent beaucoup dans le gardiennage et la sécurité, en tant qu'agents d'entretien, conducteurs de véhicules ou ouvriers du BTP.

Plus de qualifications en Asie

"Le métier d'ingénieur informatique, très qualifié, emploie nettement plus souvent des natifs de Tunisie ou du Maroc. Cela reflète en partie les niveaux des diplômes très différenciés selon les générations au sein de cette main-d'oeuvre nord-africaine", détaille la Dares.

Enfin, 16% des travailleurs immigrés sont nés en Asie et ils travaillent beaucoup dans la restauration et les métiers du textile. La Dares note que ceux nés en Chine sont davantage diplômés de l'enseignement supérieur, et exercent plus souvent des métiers très qualifiés comme ingénieurs informatiques ou personnels d'études et de recherche.