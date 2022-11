Dailymotion Advertising s'engage pour la transition écologique de l'industrie de la publicité en ligne

Dailymotion Advertising s'associe avec Impact+ pour mesurer l'impact carbone de ses campagnes vidéos. L'entreprise AdTech annonce également le lancement d'une offre DailyGreen pour soutenir la démarche responsable des annonceurs et des agences...

(Boursier.com) — Après avoir été le premier éditeur média à développer un format publicitaire solidaire avec Goodeed en juin 2020,Dailymotion Advertising, acteur clé du marché de l'AdTech, annonce viser la neutralité carbone en 2023, en s'associant avec Impact+, pour mesurer l'impact carbone de ses campagnes, et en lançant un nouveau format, DailyGreen, afin de contribuer pleinement à la transition écologique de l'industrie de la publicité en ligne...

Alors que l'industrie de la publicité continue sa mutation, elle doit également adresser les nouveaux défis environnementaux actuels ; une mission et un impératif auxquels doivent s'atteler tous les grands acteurs de l'écosystème. Et Dailymotion Advertising n'est pas en reste... L'entreprise dévoile aujourd'hui sa collaboration avec Impact+ pour mesurer l'impact carbone de ses campagnes vidéo, afin d'obtenir, d'ici fin 2022, les estimations et bilans de consommations carbone des différents plans médias instream.

Cette vue d'ensemble permettra d'établir des politiques environnementales et stratégies RSE d'autant plus précises et efficaces pour l'entreprise et, in fine, d'atteindre des objectifs de campagnes neutres en carbone en 2023.

Soutenir la démarche responsable des clients

L'entreprise annonce également le lancement de son offre DailyGreen, qui vise à soutenir des messages publicitaires et responsables des entreprises, sur les critères de l'ADEME. Elle propose gratuitement le Billboard in ainsi que l'habillage, pour soutenir la démarche responsable de ses clients. L'objectif ? Démontrer que la publicité a un rôle majeur et vertueux à jouer dans un contexte d'urgence climatique, tout en garantissant une transparence totale auprès des consommateurs.

La question de l'urgence environnementale n'en est plus une , estimeElisabeth Lozito, Directrice Sales Marketing France, chez Dailymotion Advertising. Alors que le numérique est à l'origine de plus de 3,5 % des émissions de gaz à effet de serre,nous nous devons d'endosser un rôle d'entreprise responsable. Nous sommes fiers d'en être un catalyseur et d'accompagner nos clients que ce soient les agences ou les annonceurs dans cette nouvelle transition écologique.

Au-delà du suivi de son impact carbone et du lancement d'une offre responsable, Dailymotion Advertising a, en parallèle, proactivement mené des initiatives responsables depuis 2020 : campagnes menées avec Goodeed, utilisation de data centers 100% alimentés par des énergies renouvelables, mise en place de politique d'achat responsable ou encore suivi/accord avec des prestataires récompensés par des certifications environnementales...