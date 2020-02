Cyclisme : la FDJ renouvelle et renforce son engagement auprès de l'équipe FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope

Cyclisme : la FDJ renouvelle et renforce son engagement auprès de l'équipe FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope









Grâce à l'obtention de la licence "Women's World Tour", l'équipe intègre, cette année, l'élite internationale du cyclisme féminin.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'occasion du renouvellement de son partenariat pour trois saisons supplémentaires jusqu'en 2023, le groupe FDJ renforce son engagement en tant que sponsor majeur de l'équipe cycliste FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope. Grâce à l'obtention de la licence "Women's World Tour", l'équipe intègre, cette année, l'élite internationale du cyclisme féminin.

Dans l'objectif de soutenir l'évolution constante des performances sportives de l'équipe, et d'accompagner le cyclisme féminin dans une réforme impulsée par l'Union cycliste internationale (UCI), FDJ renouvelle aujourd'hui son engagement pour les saisons 2021, 2022 et 2023, avec des moyens financiers renforcés, qui ont permis de salarier l'ensemble de l'effectif cycliste et de procéder au recrutement de nouvelles recrues pour la saison 2020.

Victoire prometteuse

La saison 2019 a notamment été couronnée par le titre de championne de France, obtenu par Jade Wiel en juin dernier. L'équipe FDJ - Nouvelle-Aquitaine - Futuroscope a ainsi terminé la saison avec d'excellents résultats, dont six titres nationaux remportés sur route et sur piste. La saison 2020 a débuté dans la continuité par la victoire de Brodie Chapman sur la "Race Torquay" au mois de janvier. L'équipe figure désormais à la sixième place du classement mondial...

Engagé en 2017 aux côtés de la formation cycliste féminine, qui était alors non professionnelle, FDJ avait déjà prolongé son soutien pour les saisons 2019 et 2020...

Etape essentielle

"Nous sommes très fiers du parcours de l'équipe FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope que nous soutenons depuis 2017... Nous avons souhaité renouveler notre partenariat jusqu'en 2023, afin de continuer à accompagner sa montée en puissance parmi les meilleures équipes du monde. La promotion de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, en participant activement au développement de cette équipe féminine et en contribuant à la transformation du cyclisme féminin, est un engagement fort de l'entreprise. L'obtention de la Licence UCI Women's World Tour est une étape essentielle, qui ouvre à cette jeune équipe de nouvelles ambitions sportives. Nous lui souhaitons de nombreux succès pour cette saison 2020", indique Stéphane Pallez, Présidente directrice générale de FDJ.

"La confiance accordée par notre partenaire principal FDJ jusqu'en 2023, durée quasi inédite dans le peloton, est un signe de confiance fort qui nous permet de rehausser nos ambitions. Nous avons à coeur de prouver que nous avons le niveau pour jouer la gagne sur les plus grandes courses et que nos jeunes talents, qui ont brillé l'an passé, vont continuer de progresser sur la scène internationale. Nos objectifs seront de remporter un maximum de victoires en 2020, de garder la tunique tricolore, et de briller sur les monuments du cyclisme : la Strade Bianche, le tour des Flandres et les Ardennaises. L'arrivée de Cécilie Uttrup Ludwig, véritable phénomène du cyclisme féminin, nous donne également l'envie de briller sur les courses à étapes, en particulier le Tour d'Italie, en attendant un jour, on l'espère, le retour d'un Tour de France féminin", explique Stephen Delcourt, Manager général de la formation cycliste.