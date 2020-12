"Cyberpunk 2077" : Sony retire le jeu du PlayStation Store et rembourse les joueurs

Le jeu vidéo le plus attendu de l'année a été retiré de la plateforme en ligne PlayStation Store dans le monde entier, en raison de nombreux bugs...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — C 'est une décision rare... Alors que la version PlayStation 4 de "Cyberpunk 2077", le jeu le plus attendu de l'année, s'avère être bien en dessous des standards techniques attendus, Sony a annoncé ce vendredi son retrait de la vente de sa plateforme en ligne PlayStation Store dans le monde entier.

"Sony Interactive Entertainment s'efforce d'assurer un niveau élevé de satisfaction client, et nous commencerons à offrir un remboursement intégral pour tous les joueurs qui le souhaitent et qui ont acheté 'Cyberpunk 2077' via le PlayStation Store", a écrit la firme japonaise sur Twitter.

Le jeu, réalisé par le studio polonais CD Projekt RED et sorti le 10 décembre dans le monde, sera ainsi indisponible "jusqu'à nouvel ordre", indique également un communiqué de la division Jeux vidéo de Sony. Les versions physiques du jeu sont toujours en vente.

Bugs et graphismes au rabais

Cette décision radicale intervient alors que de nombreuses critiques ont pointé du doigt une série de dysfonctionnements et des graphismes au rabais et bien en deçà des standards attendus par les joueurs sur les consoles PlayStation 4 et Xbox One.

Face à ce raté, CD Projekt RED, qui s'était notamment fait connaître grâce au jeu "The Witcher, Wild Hunt", avait présenté lundi ses excuses. "Nous préférerions que toute personne qui achète nos jeux soit satisfaite de son achat", avait écrit l'éditeur polonais de jeux vidéo dans un communiqué.

"Mais si votre achat ne vous satisfait pas pour l'instant et que vous ne souhaitez pas attendre les mises à jour, vous pouvez opter pour un remboursement de votre copie", a-t-il ajouté, proposant ainsi aux acheteurs de se rapprocher du service de remboursement du PlayStation Store et du Microsoft Store.

Exception pour "Cyberpunk 2077"

Si la firme nippone applique une politique stricte, ne permettant aucun remboursement possible une fois le jeu téléchargé, une exception a été faite pour "Cyberpunk 2077". Contacté par l'agence de presse 'Reuters', CD Projekt RED a par ailleurs affirmé ne pas être en discussions avec Microsoft sur un potentiel retrait de Cyberpunk 2077 de son store.

L'action de l'éditeur polonais, qui avait déjà plongé de 30% après que des utilisateurs ont fait part de leur déception et à la suite de critiques formulées par le secteur en raison d'un accès limité au jeu avant son lancement le 10 décembre dernier, reculait ce vendredi encore de près de 20% en matinée à la Bourse de Varsovie.