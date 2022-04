Cybercriminalité : n'hésitez plus à porter plainte !

Le dépôt de plainte en ligne concerne plusieurs e-escroqueries, comme le piratage de messageries électroniques et instantanées (courriels, réseaux sociaux, etc.) ou le chantage en ligne.

(Boursier.com) — Elle était en phase d'expérimentation depuis octobre 2021... La plateforme THESEE de traitement harmonisé des enquêtes et signalements pour les e-escroqueries est désormais opérationnelle. Elle "a pour objectif de permettre aux particuliers de déposer une plainte en ligne sans avoir à se déplacer dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie", explique le ministère de l'Intérieur.

Une équipe de 17 policiers et gendarmes, affectés à l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC), est dédiée à la validation des plaintes et premiers actes d'investigations.

Piratage, rançongiciels...

Le dépôt de plainte en ligne concerne plusieurs e-escroqueries : le piratage de messageries électroniques et instantanées (courriels, réseaux sociaux, etc.), le chantage en ligne (menaces portant atteinte à l'honneur contre demande d'argent), les rancongiciels, l'escroquerie à la romance ou " romance scam " (gagner l'affection d'une personne sous une fausse identité, afin de lui soutirer de l'argent), et l'escroquerie à la petite annonce et les fraudes liées aux sites de ventes...

L'année 2021 a été particulièrement propice aux escroqueries, notamment par courrier électronique ou SMS, notamment via des campagnes de hameçonnage. La forte médiatisation autour du transfert des heures de Droit individuel à la formation (DIF) vers le CPF a par exemple fait grimper en flèche le démarchage et les arnaques.

Pour en savoir plus avec eToro...