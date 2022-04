Cyberattaques : 7 Français sur 10 craignent une paralysie du pays

Des inquiétudes exacerbées par l'invasion russe en Ukraine

(Boursier.com) — C 'est une inquiétude qui grandit, dans le contexte d'invasion russe en Ukraine : 79% des Français se disent inquiets face au risque d'attaques informatiques, selon une étude Ipsos pour le cabinet de conseils numériques Sopra Steria dévoilée par 'Le Parisien'.

"Il y a eu un éveil plus important des consciences lorsque les attaques ont touché les proies faciles que sont les hôpitaux et qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait mourir d'un piratage", analyse pour le journal Yannic Lacomme, directeur des programmes cybersécurité chez Sopra Steria.

Quels sont les risques redoutés via une action de hackers russes, par exemple ? Dans le détail, 72% des sondés estiment qu'il y a un risque important qu'une cyberattaque génère une paralysie des services administratifs publics (impôts, allocations, état civil...) et ils sont 71% à craindre un blocage total des moyens de secours (police et pompiers).

La France "bien protégée"

Une coupure de l'électricité sur l'ensemble du territoire fait partie des craintes pour 69% des sondés, de même qu'un accident industriel ou nucléaire (66%), ou encore une rupture dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire (57%). "Ces peurs sont renforcées par l'absence de connaissances des vraies capacités des attaquants qui entretient un doute, alors que la France dispose d'un bon niveau de protection", estime cependant Yannic Lacomme.

Mais les mauvaises expériences sont concrètes dans le quotidien des Français, et une personne interrogée sur trois dans le cadre de cette étude dit avoir été la cible ou la victime d'un piratage de son compte sur un réseau social ou de sa messagerie électronique.