"Cyber Impact", le fonds d'investissement pour accélérer l'émergence des futurs champions européens de la cybersécurité

"Cyber Impact", le fonds d'investissement pour accélérer l'émergence des futurs champions européens de la cybersécurité









Identifiée comme un secteur éminemment stratégique au même titre que l'Intelligence Artificielle, les deeptechs ou le quantum computing, la cybersécurité reste un secteur émergent...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Jean -Noël de Galzain (WALLIX), Edouard de Rémur (Oodrive), Georges Lotigier (Vade Secure) & Thierry Rouquet (ex Sentryo), entrepreneurs phares de la cybersécurité, annoncent la création de "Cyber Impact", un fonds de capital-risque pour soutenir et faire grandir des futurs champions européens de la cybersécurité, en partenariat avec la société de gestion Auriga Partners.

La révolution numérique et technologique à l'oeuvre dans nos sociétés positionne la Cybersécurité au coeur des enjeux de transformation, de modernisation et d'économie. Elle est la clé permettant de bâtir des espaces numériques de confiance pour la santé connectée, l'industrie du futur, les villes intelligentes, les transports autonomes, etc.

Identifiée comme un secteur éminemment stratégique au même titre que l'Intelligence Artificielle, les deeptechs ou le quantum computing, la cybersécurité reste un secteur émergent avec des écosystèmes français et européens fragmentés et peu structurés qui nécessitent un accompagnement pour faire émerger des champions industriels au rayonnement international.

Secteurs en priorité

Alors que le monde anglo-saxon a déjà structuré un écosystème pour soutenir la croissance et le développement des leaders technologiques dans les domaines pionniers de la tech et de la cyber, l'Europe, en retard, s'organise pour positionner ces secteurs en priorité, avec un arsenal réglementaire et financier pour créer une souveraineté numérique européenne.

En France, le Président de la République a lancé le 18 février 2021 une stratégie nationale de cybersécurité destinée en priorité à équiper les utilisateurs des secteurs sensibles pour lutter contre les cyberattaques qui constituent un fléau majeur à la résilience des organisations, et la protection des données.

C'est sur le volet financement, avec un rôle de pilote dans l'écosystème que "Cyber Impact" souhaite oeuvrer et agir pour qu'une nouvelle génération de startups et scale-ups de la cybersécurité voit le jour.

Impulsion

Créé sous l'impulsion de quatre entrepreneurs phares de la cybersécurité, avec le concours de 50 investisseurs experts de la cybersécurité, du numérique et d'environnements industriels adjacents, associés à l'expertise d'Auriga Partners - spécialiste de la gestion de fonds de capital-risque dans les technologies de l'information depuis plus de 20 ans -, "Cyber Impact" entend intervenir en amorçage pour soutenir des startups dans leur phase d'accès au marché en France et à l'international.

La promesse est de compléter l'investissement en fonds propres par un accompagnement actif sur des sujets stratégiques, commerciaux ou organisationnels pour maximiser les chances de succès et faire gagner du temps aux entrepreneurs au travers de l'engagement et de l'expérience de son réseau.

Dirigeants, entrepreneurs, militaires ou membres actifs de l'écosystème cyber ou numérique, les investisseurs de "Cyber Impact" constituent un capital humain inestimable qui permettra de démultiplier la capacité du fonds à identifier les startups les plus prometteuses et à contribuer activement à leur développement et à leur succès.

Un socle de 10 ME

Constitué le 9 août, "Cyber Impact" a déjà réuni un premier socle de 10 ME au cours de l'été auprès des fondateurs et de personnalités qualifiées qui l'ont rejoint... Le fonds entend désormais mobiliser les acteurs industriels et institutionnels privés et publics pour donner de l'envergure à l'initiative et devenir le fond d'amorçage de référence dans la cybersécurité.

L'objectif étant de constituer un portefeuille diversifié de vingt à trente participations au cours des prochaines années. Les premières opportunités ont été identifiées et sont en cours d'instruction...

Jacques Chatain, Président d'Auriga Partners, se réjouit de "la concrétisation d'un nouveau format de fonds vertical, thématique, expert, permettant de croiser les expériences et les réseaux d'entrepreneurs brillants avec ceux de professionnels de l'investissement. C'est l'amorce d'une évolution d'Auriga avec de nouvelles personnalités, sur le segment stratégique de la tech qu'est la cybersécurité, et une première étape dans la constitution d'une chaîne de financement appropriée".

Jean-Noël de Galzain (WALLIX), Edouard de Rémur (Oodrive), Georges Lotigier (Vade Secure) & Thierry Rouquet (ex Sentryo) se disent heureux de pouvoir à travers "Cyber Impact" perpétuer une dynamique renouvelée sur le segment clé de la cybersécurité, dans la continuité de leurs activités, en transmettant leur experience : "nous voulons accompagner les hackers éthiques qui vont poursuivre l'élan que nous avons créé dans la cyber française, en leur évitant les écueils contre lesquels butent les entrepreneurs, et en leur proposant un tremplin pour aller plus vite, plus haut et plus fort."