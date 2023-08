CVC envisage d'introduire en bourse les parfumeries Douglas

Cette opération pourrait valoriser la maison-mère de Nocibé jusqu'à 7 milliards d'euros.

(Boursier.com) — CVC Capital Partners envisage une introduction en bourse de la chaîne allemande de parfumeries Douglas, maison-mère de Nocibé. Cette opération pourrait valoriser Douglas jusqu'à 7 milliards d'euros, selon les informations de l'agence de presse Bloomberg. La société de capital-investissement travaille avec des conseillers de Rothschild & Co sur une possible IPO en 2024, et aurait choisi la bourse de Francfort.

Des délibérations sont en cours et aucune décision finale n'aurait été prise.

1.800 magasins

Créé en 1821, Douglas exploite plus de 1.800 magasins à travers l'Europe. L'entreprise, qui a généré des revenus d'environ 3,7 milliards d'euros sur son exercice 2021-22 a été rachetée par CVC au fonds Advent

International en 2015 pour environ 2,8 milliards d'euros - quelques jours plus tôt, Douglas avait pourtant (déjà) annoncé son intention d'entrer en bourse.

Les volumes d'introduction en bourse en Europe restent faibles, plombés par l'impact de la hausse des taux d'intérêt et à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les entreprises n'ont levé que 10 milliards de dollars

dans le cadre d'IPO cette année, selon les données compilées par Bloomberg. L'atmosphère se réchauffe toutefois du côté de l'Allemagne : le verrier Schott Pharma, le groupe de paiement routier DKV Mobility, le prêteur de taille moyenne OLB Bank et l'entreprise de défense Renk souhaitent faire leur entrée sur le marché au cours de la dernière partie de l'année.