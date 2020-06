Culture : Réouverture le 1er juillet du Centre Pompidou à Paris

Culture : Réouverture le 1er juillet du Centre Pompidou à Paris









Le manque à gagner du confinement devrait s'élever à 20 millions d'euros sur l'année pour le musée (billetterie, mécénat, location de salles).

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Centre Pompidou rouvrira ses portes au public le 1er juillet après trois mois et demi de fermeture. Le confinement aura ainsi entraîné un manque à gagner évalué à une vingtaine de millions d'euros.

La préouverture programmée fin juin pour le millier d'agents et les abonnés permettra de tester les règles sanitaires - réservation par internet, port du masque, parcours fléchés - et les visites guidées en compagnie de conservateurs et de restaurateurs de la maison.

"Notre objectif est de parvenir à la visite la plus fluide possible, une visite agréable, heureuse, qui tranche avec ce qu'on a pu vivre ces dernières semaines", a indiqué à l'agence de presse Reuters le président du Centre, Serge Lasvignes.

60% du public est français

Alors que de hauts lieux touristiques comme le musée du Louvre (qui rouvrira le 6 juillet) sont particulièrement prisés des visiteurs étrangers, les Français constituent 60% des 3,5 millions de visiteurs annuels du Centre Pompidou.

"Après les graves attentats de 2015, on a vu les gens revenir en foule et on a dépassé notre fréquentation habituelle... De la même façon, je me dis que peut-être les Parisiens viendront parce que c'est l'expérience de la sociabilité heureuse, artistique et que c'est quelque chose de très enraciné dans leur mode de vie", espère Serge Lasvignes.

20 millions d'euros de manque à gagner

Ce dernier évalue à 20 millions d'euros sur l'année le manque à gagner du confinement pour l'institution (billetterie, mécénat, location de salles).

Si le cinéma et les salles de spectacle ne rouvriront qu'en septembre, la Bibliothèque publique d'information, courue par les étudiants et les chercheurs, devrait redémarrer cet été, avec mise en quarantaine des livres consultés pour éviter toute propagation du coronavirus...