Culture financière : du mieux pour les Français mais encore des progrès à faire

Les connaissances en matière de finance n'ont pas bougé depuis 2021, mais l'OCDE note un mieux en matière de relation à l'argent.

(Boursier.com) — La culture financière des Français a-t-elle progressé ces deux dernières années ? Un peu, à en croire un rapport de l'OCDE relayé par la Banque de France. Les sondés dans le cadre de cette étude obtiennent une note de 12,45/20, proche de la moyenne dans les autres pays de l'Organisation de coopération et de développement économique.

Il s'agit d'un progrès depuis 2021 (12,17/20) pour les 18 ans et plus qui ont été interrogés. La France se classe 14ème sur les 39 pays ayant participé à l'enquête de l'OCDE. Le meilleur score est décroché par l'Allemagne, devant Hong Kong et l'Irlande.

Le score de connaissances financières est stable (4,61/7 versus 4,58/7) depuis 2021. L'OCDE note que des mécanismes comme l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat, le rapport entre risque et rendement sont mieux maîtrisés. En revanche, les Français maitrisent insuffisamment le mécanisme des taux d'intérêt simples ou composés et l'impact de l'inflation sur l'épargne. Au total, 56% possèdent une connaissance financière de base (donnant a minima cinq bonnes réponses sur sept) à comparer à 58% pour les pays de l'OCDE.

Le score d'attitudes (relation à l'argent) s'améliore (2,35/4, soit +0,13 point depuis 2021). Les Français ont un peu moins tendance à vivre au jour le jour, sans préoccupations pour le lendemain. Toutefois, cette attitude est encore marquée par une vision de court terme : ils se déclarent plus enclins que les autres à dépenser leur argent plutôt qu'à épargner pour l'avenir.

Le score de comportement (face aux situations pratiques) est également en progression (5,49/9, soit +0,12 point depuis 2021). Les Français adoptent davantage de comportements financièrement avisés : 76% d'entre eux surveillent leur situation financière et 65% déclarent faire des achats toujours réfléchis. Cependant, 41% ne cherchent pas à comparer les offres ou à demander conseil et seuls 45% se fixent des objectifs financiers à long terme en s'efforçant de les atteindre, dont 13% pour préparer leur retraite.

Et les jeunes ?

L'OCE a également interrogé des jeunes Français âgés de 15 à 17 ans, qui décrochent un score de connaissances financières de 4,3/7, soit bien meilleur que les 3,8/7 de 2020). L'étude montre que 91% des jeunes âgés de 15 à 17 ans détiennent un compte bancaire ou un livret, 61% une carte bancaire et 75% d'entre eux reçoivent de l'argent de poche - en moyenne 36 euros par mois.

L'envie de connaissance est là : 64% des 15-17 ans se déclarent intéressés pour mieux comprendre ce qu'est un placement, un crédit, une assurance, un moyen de paiement. Ils "répondent plutôt correctement sur les sujets liés aux moyens de paiement. En revanche, ils maîtrisent encore insuffisamment le mécanisme des intérêts et le rapport entre risque et rendement, ce qui les expose d'autant plus qu'ils sont de plus en plus sollicités par le démarchage commercial : 30% des jeunes déclarent avoir déjà reçu une offre pour placer, prêter ou emprunter de l'argent par téléphone, internet ou un réseau social", détaille l'OCDE.

Par ailleurs, seule la moitié des jeunes considèrent que les crypto-actifs sont des placements risqués. Plus globalement, 81% des Français considèrent d'ailleurs qu'une éducation financière est nécessaire dès l'école, d'après l'enquête auprès du grand public.