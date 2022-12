Cryptos : quelles tendances espérer pour 2023 ?

Malgré les turbulences macroéconomiques qu'a subi le marché, l'investissement en crypto devrait garder la cote...

(Boursier.com) — Hashdex , pionnier dans la gestion de cryptoactifs, a publié son "Rapport prévisionnel des tendances crypto pour 2023". Il présente le regard de Hashdex sur l'avenir de la crypto, les leçons tirées de 2022 et ce que les investisseurs devraient surveiller au cours de l'année à venir...

"Malgré les défis importants de 2022, nous voyons l'année écoulée comme tout sauf négative pour la crypto", a déclaré Marcelo Sampaio, cofondateur et PDG de Hashdex. "Bien que nous ne puissions pas nier que les événements récents ont nui à l'industrie, nous sommes optimistes quant aux investissements à long terme, maintenons que les problèmes engendrés peuvent être résolus et croyons que la technologie sous-jacente est restée intacte et s'améliore même... Alors que la crypto continue d'évoluer et que des modèles émergent, des tendances se développent pour des cryptoactifs spécifiques ainsi que pour des segments tels que DeFi, Web3 et Culture numérique."

Dans le rapport, les experts de Hashdex présentent un aperçu des questions clés ayant un impact sur l'espace crypto et ce qu'il faut garder en tête l'année prochaine... Les sujets suivants sont les sept thèmes les plus importants que Hashdex a identifiés et auxquels les investisseurs devraient prêter attention en 2023 :

Le cas d'investissement du bitcoin se renforce...

Malgré la mauvaise performance du prix, Hashdex estime que 2022 a été une année de renforcement des fondamentaux du bitcoin et que son cas d'investissement à long terme reste plus solide que jamais. Pour 2023, Hashdex estime que le bitcoin continuera d'évoluer sur divers fronts, notamment en progressant dans les discussions sur l'environnement, avec l'émergence de directives qui réunissent les agendas gouvernementaux et l'industrie minière.

En particulier aux États-Unis, le cabinet reste également convaincu que la clarté réglementaire du bitcoin par rapport aux autres cryptoactifs continuera de favoriser son adoption par les investisseurs institutionnels.

La clarté réglementaire va s'accélérer dans le sillage de FTX

En 2023, Hashdex pense que des avancées réglementaires seront réalisées pour refléter la réalité : les cryptoactifs sont là pour rester, et une politique publique solide est nécessaire pour garantir que les investisseurs sont protégés des mauvais acteurs. L'entreprise est persuadée que, dans l'année à venir, l'accent sera mis sur la réglementation qui exige la ségrégation des fournisseurs de services de trading et de stockage, ainsi qu'une transparence accrue du marché.

De nombreuses initiatives règlementaires qui ont déjà vu le jour comme en Amérique latine ou en Asie sont susceptibles de se renforcer en 2023, ce qui pourrait avoir un impact certes plus contraignant sur l'adoption et la demande en cryptoactifs, mais contribue également à des perspectives réglementaires mondiales positives pour 2023.

Les fondamentaux des Blue chips de DeFi (finance décentralisée) se renforcent...

Hashdex note que les acteurs défaillants en 2022 ont été les institutions de CeFi (finance centralisée), alors que les protocoles Blue chip de DeFi ont extrêmement bien fonctionné, prouvant que les smart contracts transparents, vérifiables et hautement prévisibles peuvent être beaucoup plus efficaces pendant les périodes tendues.

La société estime que les protocoles Blue chip de DeFi, à fort revenu, seront renforcés par leurs tokenomics bien conçus, à mesure que nombre d'entre eux chercheront de nouveaux modèles commerciaux.

Parmi les autres domaines dans lesquels Hashdex s'attend à une croissance, figurent le déploiement des services DeFi dans les solutions de mise à l'échelle, une plus grande diversification des alternatives de jalonnement liquide, et un rôle croissant pour le bitcoin à mesure que les solutions DeFi sur sa blockchain gagnent en popularité. La mise en place d'un cadre de réglementation des stablecoins aux États-Unis et dans l'Union européenne est prévue pour 2023 - dont on ne soulignera jamais assez l'importance.

Ethereum : un taux sans risque de cryptomonnaie native émergente

Malgré la baisse significative du prix de l'Ether, 2022 a été l'une des années les plus importantes de l'histoire d'Ethereum avec la transition effective vers la Proof-of-Stake ("The Merge"). En 2023, Hashdex gardera un oeil sur la façon dont la demande d'Ether sera influencée par les nouveaux développements dans les solutions de Layer-2, comme les rollups, ainsi que si l'Ether gagne un intérêt institutionnel accru à mesure que les données concernant sa consommation d'énergie après "The Merge" deviennent plus largement disponibles.

La scalabilité renforce la première génération de blockchains

Les défis de cette année n'ont pas ralenti les développements dans le créneau des plateformes de smart contracts. L'année 2023 promet d'être l'année où les blockchains de "première génération" - à savoir Bitcoin et Ethereum - deviennent de plus en plus modulables et évoluent sans compromettre la sécurité, grâce à des solutions basées sur le rollup.

En fin de compte, bien que de nouvelles architectures et de nouveaux modèles de gouvernance ne soient pas à exclure, Hashdex estime que le ton pour 2023 doit tourner autour du développement et du déploiement de ces solutions de mise à l'échelle, leurs modèles d'incitation étant l'une des nombreuses questions auxquelles il faut répondre...

Les partenariats stratégiques peuvent pousser les NFT vers un public plus large...

L'année écoulée dans la culture numérique a bouleversé les attentes, car beaucoup pensaient que le jeu blockchain serait un cas d'utilisation fort pour stimuler l'adoption généralisée des cryptos. En 2023, Hashdex estime que les principales tendances à surveiller avec plus d'attention sont (i) les sociétés de jeux traditionnelles qui livrent des produits blockchains - un facteur proéminent d'optimisme autour de l'adoption - et (ii) la naissance de plateformes de réseaux sociaux qui peuvent utiliser l'infrastructure décentralisée et la technologie NFT pour remettre en question les modèles économiques actuels affichés par Meta et d'autres grandes entreprises technologiques.

Les cryptoactifs bénéficieront de conditions macroéconomiques plus "ordinaires"

La crypto n'est plus un petit investissement de niche - c'est une classe d'actifs à laquelle une partie importante des investisseurs institutionnels est exposée. Pour le meilleur ou pour le pire, la crypto réagira aux mêmes chocs d'aversion au risque ou de préférence pour la liquidité que les actifs à risque traditionnels, car la crypto ne se découplera pas des actifs à risque traditionnels. En fin de compte, Hashdex prévoit que 2023 sera une année remarquable pour les cryptoactifs, à condition que les facteurs macroéconomiques cessent de peser sur la classe d'actifs.

Marcelo Sampaio a ajouté : "Pour que les investissements en crypto-monnaies prospèrent, notre secteur doit placer la barre très haute en ce qui concerne les normes relatives aux contreparties commerciales, aux dépositaires et aux autres fournisseurs de services. C'est une question à partir de laquelle Hashdex s'est fondé et que nous prenons incroyablement au sérieux - c'est pourquoi nous avons passé les cinq dernières années à construire l'infrastructure et les processus nécessaires pour protéger nos investisseurs. Notre plus grande priorité reste de veiller à ce que les actifs des clients soient sécurisés et que rien ne change en ce qui concerne notre engagement envers nos valeurs et notre mission : donner aux investisseurs un accès aux cryptos par le biais de produits simples, sécurisés et réglementés."

Hashdex a franchi des étapes majeures tout au long de 2022 et espère que 2023 apportera davantage d'opportunités. Les développements observés tout au long de 2022 renforcent l'argumentaire d'investissement à long terme en cryptoactifs. Hashdex a conservé la même mission principale qu'en 2018 - donner aux investisseurs un accès simple et sécurisé à l'écosystème crypto.

Au cours de l'année écoulée, Hashdex a continué de remplir cette mission tout en étendant son empreinte mondiale à l'Europe avec le lancement de l'ETP Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe et de l'ETP Hashdex Crypto Momentum Factor. L'entreprise a également lancé trois ETF thématiques au Brésil et un ETF Bitcoin Futures, premier du genre, aux États-Unis. L'objectif ultime des cryptos est de développer une infrastructure sociale et économique mondiale et neutre, pour le transfert instantané d'informations et de valeurs dépourvues de partis de confiance, qui peut être utilisée par n'importe qui dans le monde...